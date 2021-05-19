Государство раздаст деньги кинокомпаниям: кто претендует

https://static.news.ru/photo/659d9680-b935-11eb-b97d-96000091f725_660.jpg Алексей Чадов и Виталий Кищенко на съемочной площадке фильма «Джон» Фото: alexeychadovofficial/instagram.com

В Москве 19 мая состоялся ежегодный питчинг Фонда кино, сообщает КиноПоиск. Создатели 14 проектов прибыли просить финансовую поддержку у государства. Рассказываем, какие кинокомпании и ради чего хотят получить в этом году деньги от Фонда.

Два проекта защитила на питчинге студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова — «Кракен» и «Чемпион мира». Приключенческую фантастику и спортивную драму хочет представить режиссёр Алексей Сидоров, известный по фильму «Т-34» и культовому сериалу «Бригада». Ранее сообщалось, что начало производства запланировано на 2022 год. Кинокомпания «Базелевс» просила деньги на фильм «Ходжа Насреддин». Это будет мультипликационная сказка от режиссёра Тимура Бекмамбетова. Продолжить франшизу о Барбоскинах планирует кинокомпания «СТВ». Режиссёры Елена Галдобина и Фёдор Дмитриев представят фильм «Барбоскин дэнс».

Также кинокомпания будет работать в этом году над проектом «Джон». Драму о войне в качестве сценарного и режиссёрского дебюта снимет звезда «Войны» и «9 роты» Алексей Чадов. Ещё один военный фильм готовит режиссёр Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Тихий Дон») для «Централ Партнершип». Сценарий для исторической драмы «Праведник» написал Геннадий Островский, работавший над фильмом «Айка» и сериалом «Волк».

Антиутопию «Крысолов» готовит Art Pictures Studio. Фильм о Москве 2032 года будут продюсировать Фёдор Бондарчук и Рубен Дишдишян. Ещё один фильм о будущем на проекте компании «Водород 2011» готовят режиссёр Егор Баранов, сделавший трилогию «Гоголь», и оператор Юрий Никогосов («Холоп», «Чики»). Представили также и нашумевший фильм «Метро 2033» — экранизация фантастического бестселлера Дмитрия Глуховского. Ранее сообщалось, что уже известна дата премьеры фильма.

В числе проектов, представленных на питчинге, также был фильм про Аляску 1943 года. Постановщик сериалов «Эпидемия» и «Чернобыль: Зона отчуждения» Павел Костомаров для кинокомпании 1-2-3 Production сделает фильм «Бансу» о советском экипаже, перегоняющем по ленд-лизу 20-метровый бомбардировщик. Также финансовую подушку просил режиссёр Михаил Локшин для фильма по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ранее он раскрыл, кто сыграет главные роли.

Наконец, фильм «Русская пятерка» о хоккеистах и «Мира» о работнике космической орбитальной станции. Над первой кинолентой будет работать Павел Костомаров, над второй — Дмитрий Киселёв для «Марс Медиа».