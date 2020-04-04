ГИТИС проведёт день открытых дверей онлайн

https://static.news.ru/photo/acec0088-768a-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — проведёт день открытых дверей в онлайн-формате 5 апреля. Перед абитуриентами выступит ректор института Григорий Заславский и другие сотрудники администрации вуза.

5 апреля в 12:00 актёрский факультет ГИТИСа приглашает всех на долгожданный день открытых дверей онлайн, — говорится в сообщении на сайте ГИТИСа.

В этом году набор запланирован в три мастерские. Очный курс набирает президент Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимир Андреев, заочные — заслуженный деятель искусств РФ Михаил Скандаров и народный артист РФ Николай Лазарев.

Как писал NEWS.ru, Министерство науки и высшего образования РФ сдвинуло сроки приёмных кампаний в вузы. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он уточнил, что первая волна зачисления пройдёт 19 августа, вторая — 24 августа.