Газманов ответил на вопрос об участии в концерте 22 февраля в «Лужниках» Певец Олег Газманов подтвердил участие в митинге-концерте 22 февраля в «Лужниках»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов рассказал о своем участии в митинге-концерте 22 февраля на большой спортивной арене стадиона «Лужники». Факт получения приглашения на мероприятие, которое может посетить президент Владимир Путин, певец подтвердил в разговоре с журналистом NEWS.ru.

Да, я получил приглашение по поводу 22 февраля и принял его, — сообщил Олег Газманов.

Артист добавил, что планирует исполнить в ходе концерта одну или две песни. По словам певца, окончательное решение о выборе композиции он сделает после беседы с режиссером концерта.

10 февраля РБК со ссылкой на три источника сообщил, что 22 февраля в Кремле планируют проведение масштабного митинга-концерта. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Наиболее вероятное место проведения митинга — «Лужники». Мероприятие может стать своего рода продолжением послания Федеральному собранию. Помимо концерта могут организовать несколько площадок на военно-патриотическую тематику.

Источник РИА Новости в парламенте подтвердил, что митинг-концерт может состояться в «Лужниках» 22 февраля. По словам собеседника агентства, в нем примут участие около 200 тысяч человек. Он также отметил, что митинг может посетить Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК сообщил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии.

Предыдущий митинг-концерт в «Лужниках» с участием российского лидера состоялся 18 марта 2022 года. Он был организован в честь воссоединения Республики Крым с Россией. Тогда мероприятие собрало более 200 тысяч человек. На сцене выступили группы «Любэ», «Руки Вверх», а также Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати и другие артисты из России, Украины и ДНР.