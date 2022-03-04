Галкин, «Сваты», «Орёл и решка»: ТВ несёт потери из-за конфликта на Украине

За время проведения спецоперации РФ на Украине российский телеэфир изменился до неузнаваемости. Федеральные каналы отказались от показа развлекательных передач, место которых в сетке заняли общественно-политические проекты. Кроме того, зрители больше не увидят ряд популярных шоу, которые создавали украинские производители. Как изменилось отечественное ТВ на фоне событий на Украине, что ждёт российско-украинский сериал «Сваты» и почему возвращение некоторых ведущих вызывает сомнения — в материале NEWS.ru.

Почему зрители отвернулись от Максима Галкина

Всего пара слов Максима Галкина в Instagram с критикой конфликта на Украине настроила против ведущего Первого канала («Лучше всех!» и «Сегодня вечером») немало зрителей. В комментариях к публикации они обвинили артиста в отсутствии патриотизма, пообещав не смотреть его программы и не ходить на его выступления. Жители Архангельска уже воплотили угрозы в жизнь: Галкин разместил на своей странице телесюжет о том, как чертыхающиеся в его адрес зрители массово возвращают в кассу билеты, купленные на его концерт, который должен был пройти в городе 14 марта.

Максим Галкин Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации РБК , после слов Максима Галкина о военной операции на Украине федеральные каналы отказались ставить в эфир рекламные ролики с его участием. Распространится ли бойкот по отношению к телеведущему и на его программы, пока неизвестно.

Много слухов и о судьбе Ивана Урганта, также не поддержавшего действия президента Владимира Путина на Украине. В своём Telegram-канале Ксения Собчак, ссылаясь на источники внутри программы, успела уже несколько раз «уволить» юмориста, но пресс-служба Первого канала всякий раз опровергает информацию о закрытии «Вечернего Урганта», обещая, что по мере стабилизации обстановки развлекательный проект вернётся в эфир.

Что будет с сериалом «Сваты» на фоне конфликта на Украине?

Телеканал «Пятница» на фоне конфликта на Украине отказался сразу от двух популярных шоу, чьё руководство базировалось в Киеве. Сначала канал заявил о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном TeenSpirit, который продавал в Россию программу о путешествиях «Орёл и решка». Администраторы Telegram-канала «Пятницы» пояснили , что продюсер TeenSpirit Марина Гранкина допустила публичные негативные высказывания в адрес президента Владимира Путина и по этой причине с её проектом было решено расстаться.

Ещё одно шоу о путешествиях «Мир наизнанку» также снято с эфира «Пятницы». Как рассказал его ведущий Дмитрий Комаров (проживает на Украине), причиной отказа от сотрудничества стали его слова осуждения военной операции РФ.

С большой долей вероятности на телеканале СТС, который сотрудничает с основанной Владимиром Зеленским студией «Квартал 95» и совсем недавно покупал у неё такие успешные проекты, как сериал «Папик» и юмористическое шоу «Лига смеха», украинские продукты выходить не будут. Однако решение ещё не озвучено: в пресс-службе СТС на запрос NEWS.ru ответили, что пока эту ситуацию не комментируют.

Вызывает большие вопросы и другой проект, которым известна студия «Квартал 95», — сериал «Сваты». Его седьмой сезон вышел перед самым Новым годом на канале «Россия 1».

Как рассказала NEWS.ru актриса Инна Королёва, исполнительница роли Марии Будько, речи о съёмках восьмого сезона «Сватов» пока не было.

Насколько я знаю, мы поставили в проекте точку. Я не слышала о том, что будет восьмая часть. Мы седьмую-то с трудом завершили. А сейчас у меня и мысли такой нет, — призналась Инна Королёва.

По её словам, участвовавшие в съёмках «Сватов» актёры продолжают по-доброму общаться в новых условиях и не оскорбляют друг друга. При этом звезда сериала пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».

Я пока смогла связаться только с Андреем (Яковлевым, режиссёром. — NEWS.ru) и Аней Кошмал (дочь героини Инны Королёвой в «Сватах». — NEWS.ru). Они на Украине и они в шоке. Это всё, что они перебежками [успели сказать]. Слава Богу, мы сумели сохранить человеческие отношения и можем разговаривать, хотя бы не оскорбляя друг друга. Потому что много неизвестных людей уже написали мне гадости в соцсетях о том, что «странно», что я ещё не «горю в аду», — рассказала Инна Королёва.

Актриса назвала ненависть к незнакомым людям патологией. Она отметила, что между членами съёмочной группы сериала «Сваты», среди которых есть и россияне, и украинцы, нет никакой вражды. По словам Инны Королёвой, все они выступают за мир.