https://static.news.ru/photo/645967aa-4d74-11ea-abea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sam Rowley/2019 Wildlife Photographer of the Year/NHM

Сражающиеся за еду мыши в метро Лондона, попавшие в объектив британца Сэма Роули, стали лучшей фотографией на конкурсе в столице страны.

Роули, поймавший момент схватки, победил в состязании Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award 2019. В шорт-лист фоторабот о дикой природе попали 25 снимков, сообщает The Guardian.

Автор изображения много времени пролежал на полу станции метро в поисках идеального кадра. Он наблюдал за мышами, которые подбирали остатки еды, и в итоге ему удалось сделать фото битвы грызунов, которая длилась меньше секунды.

Как писал NEWS.ru, странное животное, чьё фото было опубликовано на портале Reddit, внушило ужас интернет-юзерам, разглядевшим в нём одновременно свинью, козлёнка и собаку. Пользователи Сети назвали его «свинокозлопсом».