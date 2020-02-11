Сражающиеся за еду мыши в метро Лондона, попавшие в объектив британца Сэма Роули, стали лучшей фотографией на конкурсе в столице страны.
Роули, поймавший момент схватки, победил в состязании Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award 2019. В шорт-лист фоторабот о дикой природе попали 25 снимков,
Автор изображения много времени пролежал на полу станции метро в поисках идеального кадра. Он наблюдал за мышами, которые подбирали остатки еды, и в итоге ему удалось сделать фото битвы грызунов, которая длилась меньше секунды.
Как писал NEWS.ru, странное животное, чьё фото было опубликовано на портале Reddit, внушило ужас интернет-юзерам, разглядевшим в нём одновременно свинью, козлёнка и собаку. Пользователи Сети назвали его «свинокозлопсом».
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