https://static.news.ru/photo/f766e3b6-e5f9-11e9-943e-fa163e074e61_660.jpg Ленские столбы Фото: LxAndrew/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин остался под впечатлением от подарка поклонников из Якутии. Они передали для него статуэтку стража Ночного дозора, отлитую из серебра 925 пробы.

Фанаты сериала выбрали образ стража из-за того, что Стена из киносаги напоминает Ленские столбы — скальные образования в Якутии, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Презент ещё находится в пути. Однако Мартин о нём уже знает. В знак благодарности он записал видеобращение, которое опубликовал местный телеканал «Якутия 24».

Ранее News.ru писал, что заключительный сезон сериала «Игра престолов» взял награду «Эмми». По признанию кинокритиков, он стал лучшим драматическим сериалом года. Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе. Конкурентами «Игре престолов» в заявленной категории стали «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Последний сезон сериала вышел в апреле текущего года. Статуэтка в номинации «Лучший драматический сериал» присуждается картине уже в четвёртый раз.