«Евровидения больше нет»: Соседов призвал не обсуждать конкурс Соседов призвал не обсуждать Евровидение

Сергей Соседов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что для него больше не существует музыкального конкурса Евровидение. Он считает, что это событие вообще не стоит обсуждать. В этом году Евровидение проходит в Турине, а Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил российских музыкантов из-за обострения ситуации на Украине.

Для меня больше не существует конкурса Евровидение. Мы не должны его обсуждать вообще. Я не слышал ни одной песни нынешнего Евровидения и слушать не собираюсь. Меня этот конкурс интересовал исключительно в контексте участия в нём России, — подчеркнул Соседов.

25 февраля Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о том, что российские музыканты не будут участвовать в конкурсе Евровидение в этом году. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о своём выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Такая мера стала ответом на отстранение России от Евровидения.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев сообщил NEWS.ru, что с вероятностью 99% победу в конкурсе «Евровидение-2022» одержат представители Украины. По его мнению, невозможно представить, что выиграет кто-то другой. Также критик отметил, что России не стоит отказываться от конкурса, хотя после отстранения многие россияне высказывали подобное мнение. По словам Бабичева, когда возникает подобный вопрос, почему-то все забывают об артистах.