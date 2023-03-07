Экс-чиновница Минобороны Васильева стала звездой выставки Васи Ложкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Васильева на открытии выставки «Час тишины» в Московском театре «Школа современной пьесы»

В Московском театре «Школа современной пьесы» открылась необычная выставка известного художника Васи Ложкина. Она приурочена к премьере спектакля Дмитрия Астрахана «Час тишины», премьера которого состоится 17, 18, 19 марта. В этой постановке Вася Ложкин дебютирует как сценограф.

«Час тишины» в постановке Дмитрия Астрахана — семейная комедия, герои которой — обычные люди с обычными проблемами. В квартире главного героя происходит потоп, сын становится панком, жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит час тишины? Об этом и поставлен спектакль.

По словам Васи Ложкина, за время работы над спектаклем ему удалось пополнить свой сказочный мир серией новых произведений. Художник пояснил, что «это, конечно, не иллюстрации к спектаклю, это образы, которые возникали у меня в голове в это время, ассоциации, внутренние переживания».

Главным гостем и звездой вечера стала экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева. Как известно, она тоже пишет картины, художественный мир ей не чужд. Васильева выразила восхищение работами Васи Ложкина и призналась, что является его давней поклонницей.

Кадры выставка Васи Ложкина — в галерее NEWS.ru.