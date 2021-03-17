Я бы не пошёл: заслуженный архитектор России о выставке жены Сердюкова

https://static.news.ru/photo/de1e94ce-87c6-11eb-b963-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный архитектор России Андрей Анисимов не пошёл бы на персональную выставку картин «Весна» Евгении Васильевой. Об этом он рассказал в комментарии для NEWS.ru.

При этом собеседник подчеркнул, что художником может быть любой человек, и привёл в пример известных писателей Оскара Уайльда и О'Генри, которые сидели в тюрьме и тем не менее писали свои произведения.

Не думаю, что именно её прошлое, получившее осуждение, — оно может влиять на её творческие способности. Но они не вызывают у меня ничего. Я бы не пошёл, мне не интересно. Из трёх-пяти картин, которые я видел на экране монитора, на фоне которых она фотографировалась <...>, они не вызывают интереса, — рассказывает эксперт.

Одним из своих любимых деятелей искусства Анисимов назвал Ван Гога, по его мнению, голландский художник-постимпрессионист является N 1 из всей плеяды начала ХХ века.



Ранее NEWS.ru сообщал, что в Музее Академии художеств Санкт-Петербурга 17 марта открылась выставка картин бывшей фигурантки коррупционного дела «Оборонсервиса».