Джоан Роулинг показала, где начала писать «Гарри Поттера»

Роулинг написала в Twitter, что взялась за произведение, когда жила в съёмной комнате над магазином спортивных товаров на станции Clapham Junction в Лондоне. Автор также приложила фотографию здания.

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK