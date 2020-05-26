Джоан Роулинг начала публиковать пролежавшую десять лет на чердаке сказку

https://static.news.ru/photo/44587e3c-9f6d-11ea-8150-fa163e074e61_660.jpg Джоанн Роулинг Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что начинает публиковать сказку под названием Ikabog («Икабог»). Произведение было написано десять лет назад и всё это время на чердаке.

Роулинг написала в Twitter, что изначально задумывала написать сказку для семьи. Она отметила, что рассказ не имеет отношения к вселенной «Гарри Поттера».

Over 10 years ago, I wrote a stand-alone fairy tale called

The Ickabog. You can read more about how, why and

when The Ickabog was written at https://t.co/MgH9NZnSAS



2/13 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Первые две главы уже доступны на официальном сайте бесплатно, остальные будут публиковаться по будням вплоть до 10 июля. По словам Роулинг, сказка описывает истории о правде и злоупотреблении властью.

Как писал NEWS.ru, Джоан Роулинг рассказала, где впервые приступила к написанию книги «Гарри Поттер». Она назвала локацию «местом рождения» персонажа.