Джоан Роулинг начала публиковать пролежавшую десять лет на чердаке сказку

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что начинает публиковать сказку под названием Ikabog («Икабог»). Произведение было написано десять лет назад и всё это время на чердаке.
Роулинг написала в Twitter, что изначально задумывала написать сказку для семьи. Она отметила, что рассказ не имеет отношения к вселенной «Гарри Поттера».
Over 10 years ago, I wrote a stand-alone fairy tale called— J.K. Rowling (@jk_rowling)
The Ickabog. You can read more about how, why and
when The Ickabog was written at
https://t.co/MgH9NZnSAS
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May 26, 2020
Первые две главы уже доступны на официальном сайте бесплатно, остальные будут публиковаться по будням вплоть до 10 июля. По словам Роулинг, сказка описывает истории о правде и злоупотреблении властью.
Как писал NEWS.ru, Джоан Роулинг рассказала, где впервые приступила к написанию книги «Гарри Поттер». Она назвала локацию «местом рождения» персонажа.
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