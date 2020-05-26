Культура

Джоан Роулинг начала публиковать пролежавшую десять лет на чердаке сказку

19:11, 26 мая 2020
Джоанн Роулинг Джоанн Роулинг Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что начинает публиковать сказку под названием Ikabog («Икабог»). Произведение было написано десять лет назад и всё это время на чердаке.

Роулинг написала в Twitter, что изначально задумывала написать сказку для семьи. Она отметила, что рассказ не имеет отношения к вселенной «Гарри Поттера».

Первые две главы уже доступны на официальном сайте бесплатно, остальные будут публиковаться по будням вплоть до 10 июля. По словам Роулинг, сказка описывает истории о правде и злоупотреблении властью.

Как писал NEWS.ru, Джоан Роулинг рассказала, где впервые приступила к написанию книги «Гарри Поттер». Она назвала локацию «местом рождения» персонажа.

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