Против рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела

На рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) завели два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Производство было начато после того, как знакомая исполнителя заявила на него в полицию после вечеринки в коттедже в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Потерпевшими являются обратившаяся в полицию 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна Алина, а также её подруга. Следователи намерены настаивать на заключении рэпера под стражу.

О задержании Yung Trappa стало известно 2 ноября. Обратившаяся в полицию девушка рассказала, что рэпер пригласил её с подругой на вечеринку в загородном доме в посёлке Подборовье. Всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и её подруга, пришёл Ширяев. Он принудил девушку к сексу, несмотря на отказ.

В 2015 году Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков. Он был осуждён на 5 лет и 7 месяцев колонии. В феврале 2021-го исполнитель вышел на свободу, а в марте выпустил два совместных трека с рэпером Моргенштерном.

Ранее журналистка и организатор проектов гендерного просвещения Лола Тагаева заявила, что решать проблему сексуального насилия нужно через публичность. Если стыдиться этой темы и молчать, то она останется в тени и не получится выработать социальные нормы.