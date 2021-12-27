«Твари ковидные»: на цирк Никулина пожаловались из-за введения QR-кодов

Директор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин сообщил NEWS.ru, что его вызвали в прокуратуру в связи с проверкой по жалобе зрительницы, которую не пустили в зал из-за отказа предъявить QR-код или ПЦР-тест. Максим Никулин рассказал, что посетительница оказалась принципиальной противницей вакцинации от коронавируса, и назвал её «дурой ковидной».

Дура ковидная, которая написала заявление, она принципиальная: считает, что нарушаются её права. Она не прививается, она против прививок, но она хочет в цирк. А в цирк нельзя без QR-кода. И начинается: «Вы твари ковидные, не пускаете нормального человека». И идёт жалобу в прокуратуру писать, — рассказал Никулин.

Директор цирка на Цветном бульваре рассказал о проверке по заявлению зрительницы, в ходе которой ему пришлось давать официальные объяснения в прокуратуре.

Прокуратура обязана принять заявление. Псих она, не псих — нет такого правила. Они принимают заявление. И нужно ответить на заявление, такая процедура бюрократическая. Иначе им сверху скажут: «Почему вы не реагируете?» Поэтому нужно прийти, написать бумагу-объяснение: почему, отчего, как и что, — отметил сын Юрия Никулина.

Он подчеркнул, что администраторы цирка действовали в соответствии с приказом мэра Москвы Сергея Собянина о введении обязательного использования QR-кодов и масок на массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек. Максим Никулин сообщил, что в результате проверки прокуратура не выявила никаких нарушений.

Нам сказали — мы делаем. Вся Европа так делает, весь мир так делает (осуществляют проход на массовые мероприятия по QR-кодам. — NEWS.ru). Но есть такие люди странные, — заключил Никулин.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах COVID-сертификатов с QR-кодами о прививке. Согласно заключению комитета, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. По мнению членов комитета, цели законопроекта согласуются с конституционно защищаемыми целями и ценностями.