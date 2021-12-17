Сын раскрыл отношение Юрия Никулина к шуткам Петросяна и «Аншлага»

Генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин в беседе с NEWS.ru рассказал, что его отец, народный артист СССР Юрий Никулин, со дня рождения которого 18 декабря исполнилось 100 лет, не лучшим образом относился к юмористическим программам «Смехопанорама» и «Аншлаг». По словам сына артиста, шутки в исполнении Евгения Петросяна и участников телепроекта Регины Дубовицкой «не очень» нравились Никулину-старшему.

Честно могу сказать, чтобы никого не обидеть, — но не очень [нравились Юрию Никулину «Смехопанорама» и «Аншлаг»]. Вот когда была ещё первая редакция «Вокруг смеха» — с Александром Ивановым, там Лёня Ярмольник впервые засветился. Вот это реально было смешно, потому что это было свежее, и люди работали на энтузиазме. А любой проект долгосрочный в какой-то момент «садится», люди просто иссякают, — рассказал Максим Никулин.

Он объяснил, что «нельзя всё время эксплуатировать одно и то же». Исключением, по его мнению, является «сНежное шоу» народного артиста России, советского клоуна Вячеслава Полунина.

Я восхищаюсь Славой Полуниным — человек придумал 30 лет назад «сНежное шоу», и можно уже больше ничего не придумывать. Это замечательно! — отметил директор Цирка на Цветном бульваре.

Ранее NEWS.ru опубликовал фоторепортаж из кабинета Юрия Никулина, в котором тот проработал с 1983 года до самой смерти (скончался в 1997 году). В кабинете Никулина хранятся боевые награды за участие в Великой Отечественной и советско-финской войнах, отсчитывающие время назад часы, коллекция клоунов, картины, фотографии и другие уникальные экспонаты.