ДТП, смена профессии, Украина: как живут актрисы Вера и Любовь Баханковы

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Любовь и Вера Баханковы

Актрисы белорусского происхождения Любовь и Вера Баханковы прославились съемками в российском кино. Что известно о карьере и личной жизни артисток, какие последние новости выходили о них?

Чем известны сестры Баханковы

Близнецы Вера и Любовь Баханковы родились 8 июня 1989 года в Минске. В 2007 году переехали в Москву, окончили ВГИК. Актрисы дебютировали на экране одновременно в сериале «Доктор Тырса», где сыграли небольшие роли.

Затем сестры вместе снимались в фильме «Нанолюбовь», который принес им известность. В ленте они сыграли главных героинь Нану и Нину. Вера Баханкова также известна ролями в лентах «Затерянные в лесах», «Вот это любовь!», «Хуторянин», «Как развести миллионера», «Ультиматум» и «Отмена всех ограничений».

Любовь Баханкову можно увидеть в картинах «Мой чужой ребенок», «Психология любви», «Над нами была война» и в украинском сериале «Братские узы».

Чем сейчас занимается Вера Баханкова

Зимой 2015 года Вера Баханкова попала в ДТП, ее на пешеходном переходе сбил автомобиль. С тех пор артистка не снимается в кино. По словам сестры актрисы, после аварии у ее близнеца остались проблемы с рукой.

«Переходила дорогу в центре Москвы по зебре на зеленый свет, и в этот момент ее сбила машина. Мы как раз с ней разговаривали по телефону. Я чуть с ума не сошла от страха, услышав в трубке страшный крик, визг тормозов и поняв, что на том конце происходит что-то ужасное. Сестра подползла к телефону и успела прокричать мне: „Люба, я жива!“ У Веры до сих пор из-за этого проблемы с рукой», — рассказывала Любовь Баханкова.

Вера Баханкова состоит в браке с актером Тарасом Епифанцевым. Они познакомились на съемках комедии «Вот это любовь» и поженились в 2013 году. Пара воспитывает дочь Марию.

В 2023 году Вера Баханкова сообщила, что получает второе высшее образование в Москве. Она поступила в Российский государственный гуманитарный университет на направление «Экскурсоведение».

«Я трепетно отношусь к путешествиям и истории. Обожаю искусство и вообще еще многое хочу попробовать. Сейчас я учусь в одном из лучших вузов России, в РГГУ», — рассказала она в соцсетях.

Чем сейчас занимается Любовь Баханкова

Актриса Любовь Баханкова продолжает сниматься в российском кино. В 2024 году с ней на экраны вышел полнометражный фильм «Позывной „Пассажир“». В картине артистка сыграла роль Валентины.

Любовь Баханкова состоит в браке с актером Никитой Тезиным, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма «Андрейка». Пара воспитывает дочь Варвару.

В декабре 2021 года в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что Любовь Баханкова пыталась въехать на территорию страны ради участия в съемках, однако ей было отказано во въезде. Причиной такого решения послужило посещение артисткой Крыма. Актриса прибыла в аэропорт Борисполя рейсом из Варшавы, ей пришлось вернуться в Польшу обратным рейсом.

«Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась на Украину, чтобы принять участие в съемках. Однако ей запретили въезд на Украину на ближайшие три года», — уточнили в ГПСУ.

Баханкова эту информацию никак не комментировала.

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