Дралась с Садальским и сохранила любовь зрителей: Татьяне Васильевой 75 лет

28 февраля народной артистке России Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. Зрители знают актрису по работам в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и др. Васильева сыграла много ярких ролей в театре, в последние годы она гастролирует по России в составе антреприз.
Коллеги и близкие артистки отмечают её сильный и местами жёсткий характер. Так, несколько лет назад Татьяна Васильева поругалась и даже подралась в телестудии со своим многолетним партнёром по сцене актёром Станиславом Садальским. У каждого из них есть собственная версия причин размолвки, но главная взаимная претензия — склонность к сплетням.
Даже в столь солидном возрасте Васильева демонстрирует полное отсутствие комплексов и не боится экспериментов с внешностью. Недавно звезда постриглась налысо и время от времени выкладывает в соцсетях свои фотографии в открытых купальниках, вызывая восхищение поклонников.
У актрисы двое детей от разных браков: сын Филипп и дочь Елизавета. По признанию Васильевой, именно они являются для неё главной ценностью в жизни.
Фото любимицы зрителей Татьяны Васильевой — в галерее NEWS.ru.
Актриса Татьяна Васильева в фильме «Право на прыжок», 1973 год
Г. Байсоголов/РИА Новости
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева в своей артистической уборной, 1981 год
Виталий Арутюнов/РИА Новости
Татьяна Васильева и Георгий Менглет в спектакле «Её превосходительство», 1981 год
Виталий Арутюнов/РИА Новости
Актриса Татьяна Васильева, 1991 год
Кузьмина Татьяна/ТАСС
Актриса Татьяна Васильева в спектакле «Там же, тогда же...», 1991 год
Кузьмина Татьяна/ТАСС
Татьяна Васильева перед спектаклем «.. с приветом, Дон Кихот!», 1997 год
Анатолий Рухадзе/РИА Новости
Татьяна Васильева, обладательница премии «Кумир» в номинации «Лучшая актриса года», 1997 год
Anton Kavashkin/Russian Look
Татьяна Васильева в спектакле «Второе дыхание»
Aleksandr Sternin/Russian Look
Актриса Татьяна Васильева
Gennadii Usoev/Russian Look
Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в спектакле «Потанцуй со мной»
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Актриса Татьяна Васильева во время показа премьерного спектакля «Бешеный хворост» в театре «Школа современной пьесы», 2021 год
Сергей Киселев/АГН «Москва»