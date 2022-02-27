Дралась с Садальским и сохранила любовь зрителей: Татьяне Васильевой 75 лет

28 февраля народной артистке России Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. Зрители знают актрису по работам в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и др. Васильева сыграла много ярких ролей в театре, в последние годы она гастролирует по России в составе антреприз.

Коллеги и близкие артистки отмечают её сильный и местами жёсткий характер. Так, несколько лет назад Татьяна Васильева поругалась и даже подралась в телестудии со своим многолетним партнёром по сцене актёром Станиславом Садальским. У каждого из них есть собственная версия причин размолвки, но главная взаимная претензия — склонность к сплетням.

Даже в столь солидном возрасте Васильева демонстрирует полное отсутствие комплексов и не боится экспериментов с внешностью. Недавно звезда постриглась налысо и время от времени выкладывает в соцсетях свои фотографии в открытых купальниках, вызывая восхищение поклонников.

У актрисы двое детей от разных браков: сын Филипп и дочь Елизавета. По признанию Васильевой, именно они являются для неё главной ценностью в жизни.

Фото любимицы зрителей Татьяны Васильевой — в галерее NEWS.ru.