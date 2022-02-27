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Дралась с Садальским и сохранила любовь зрителей: Татьяне Васильевой 75 лет
Культура

Дралась с Садальским и сохранила любовь зрителей: Татьяне Васильевой 75 лет

11:15, 28 февраля 2022
Фото: Gennadii Usoev/Russian Look
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28 февраля народной артистке России Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. Зрители знают актрису по работам в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и др. Васильева сыграла много ярких ролей в театре, в последние годы она гастролирует по России в составе антреприз.

Коллеги и близкие артистки отмечают её сильный и местами жёсткий характер. Так, несколько лет назад Татьяна Васильева поругалась и даже подралась в телестудии со своим многолетним партнёром по сцене актёром Станиславом Садальским. У каждого из них есть собственная версия причин размолвки, но главная взаимная претензия — склонность к сплетням.

Даже в столь солидном возрасте Васильева демонстрирует полное отсутствие комплексов и не боится экспериментов с внешностью. Недавно звезда постриглась налысо и время от времени выкладывает в соцсетях свои фотографии в открытых купальниках, вызывая восхищение поклонников.

У актрисы двое детей от разных браков: сын Филипп и дочь Елизавета. По признанию Васильевой, именно они являются для неё главной ценностью в жизни.

Фото любимицы зрителей Татьяны Васильевой — в галерее NEWS.ru.

Актриса Татьяна Васильева в фильме «Право на прыжок», 1973 год

Г. Байсоголов/РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева в своей артистической уборной, 1981 год

Виталий Арутюнов/РИА Новости

Татьяна Васильева и Георгий Менглет в спектакле «Её превосходительство», 1981 год

Виталий Арутюнов/РИА Новости

Актриса Татьяна Васильева, 1991 год

Кузьмина Татьяна/ТАСС

Актриса Татьяна Васильева в спектакле «Там же, тогда же...», 1991 год

Кузьмина Татьяна/ТАСС

Татьяна Васильева перед спектаклем «.. с приветом, Дон Кихот!», 1997 год

Анатолий Рухадзе/РИА Новости

Татьяна Васильева, обладательница премии «Кумир» в номинации «Лучшая актриса года», 1997 год

Anton Kavashkin/Russian Look

Татьяна Васильева в спектакле «Второе дыхание»

Aleksandr Sternin/Russian Look

Актриса Татьяна Васильева

Gennadii Usoev/Russian Look

Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в спектакле «Потанцуй со мной»

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева во время показа премьерного спектакля «Бешеный хворост» в театре «Школа современной пьесы», 2021 год

Сергей Киселев/АГН «Москва»

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