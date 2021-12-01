Доразрушались: два губернатора получили антипремию «Бандерлоги наследия»

Главы Московской и Нижегородской областей — Андрей Воробьёв и Глеб Никитин — получили антипремию «Бандерлоги наследия» за вклад в разрушение памятников культуры. Также «наград» удостоились чиновники из Москвы, Пензенской области и Смоленска. Церемония вручения состоялась в столичной штаб-квартире Ассоциации союзов писателей и издателей Сергея Шаргунова под эгидой общественного движения «Культурный фронт» литератора и политика Захара Прилепина. «Победителей» определило жюри, состоящее из архитекторов и градозащитников из разных регионов страны.

Победителями первого сезона антипремии «Бандерлоги наследия» стали Глеб Никитин и Андрей Воробьёв. Они поделили номинацию «Упущенные возможности». Их регионы также стали лидерами по количеству выигранных номинаций, сообщили NEWS.ru в «Культурном фронте».

В номинации «Лютый эксперт» — «За многочисленные экспертизы, нанёсшие вред культурному наследию России» — награду получила Елена Соловьёва. Как пояснил зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов, речь идёт о «варварском уничтожении памятников», а также возведении небоскрёбов, которые вплотную приблизились к Бульварному кольцу Москвы, и уничтожении Бадаевского завода.

В номинациях «Недоблагоустройство» и «Недореставрация» победили администрация Смоленска и ООО «Возрождение», причастное к утрате трёх объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде. Среди номинантов на награду «Хоронитель древностей» в лидерах оказался главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Гран-при в номинации «Вандал года» получил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов за снос единственного в мире деревянного планетария. Здесь эксперты и участники народного голосования оказались единодушны.

По словам депутата Госдумы и координатора «Культурного фронта» Дмитрия Кузнецова, антипремия «Бандерлоги наследия» появились как инициатива градозащитных сообществ. Он отметил, что некоторые чиновники и бизнесмены не дошли до финала.

Главная цель антипремии — не шельмование и наказания, но исправление ситуации с культурным наследием. Вот чрезвычайно характерный пример: мы коллегиальным решением приостановили номинирование оренбургского губернатора Дениса Паслера (за состояние легендарной «гагаринской лётки») и бизнесвумен из Обниска Калужской области Лидии Марулиной (за снос двух выявленных ОКН). Они обещали исправиться, торжественно нас в этом заверили, и действительно пошли какие-то позитивные движения. Подождём, история и память — явления долгие, — заявил Кузнецов.

По словам Захара Прилепина, в большинстве старых русских городов «торжествует абсолютно варварское отношение к историческому наследию». Там, по словам политика, происходит «культурный геноцид».

Отношение к памятникам, истории, литературе — вот безошибочный тест на патриотизм. И в этом смысле антипремия «Бандерлоги наследия» при всём её игровом, может быть, несколько театральном характере, безусловно, важнейшая патриотическая акция, — резюмировал Прилепин.

Антипремия «Бандерлоги наследия» была учреждена летом 2021 года. Её получателями становятся чиновники и бизнесмены, причастные к уничтожению охраняемых государством памятников культуры. Как писал NEWS.ru, инициативу презентовали на круглом столе в Госдуме с участием депутата Олега Шеина.