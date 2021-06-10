В Госдуме презентовали антипремию за уничтожение памятников

Антипремию «Бандерлоги наследия» будут вручать в России чиновникам и бизнесменам за уничтожение охраняемых государством памятников культуры. Инициативу презентовали на круглом столе в Госдуме с участием депутата Олега Шеина, об этом NEWS.ru сообщили в общественной инициативе «Культурный фронт», которая учредила «награду».
Номинировать на антипремию будут по заявкам общественности и данным силовых ведомств. Присутствовавший на круглом столе прокурор отдела управления общего надзора Генпрокуратуры Вадим Шишкин заявил о готовности своего ведомства предоставить полный доклад по выявлению случаев нарушения законодательства в области культурного наследия, — заявили активисты.
Как отметил руководитель «Культурного фронта» Дмитрий Кузнецов, при выдвижении претендентов на антипремию будут использованы материалы уголовных дел и прокурорских проверок. Номинирование уже началось на специальном сайте, награждать «победителей» активисты собираются в сентябре на специальной церемонии. В какой форме она будет проходить, не сообщается.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить здание «Невской мануфактуры», уничтоженное пожаром 12 апреля.