В Госдуме презентовали антипремию за уничтожение памятников

Фото: duma.gov.ru

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Российский художник Александр Шилов опроверг информацию о своей госпитализации. По его словам, он только немного простыл и сейчас находится у себя на даче, передаёт РИА Новости. Мастер также заявил, что не заражён COVID-19.

Я на даче, так, чуть простыл, и всё, — рассказал журналистам Шилов. Накануне портал «Весьма» со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщил, что живописца доставили в больницу с коронавирусом. Якобы сначала...