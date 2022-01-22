Дочь Ободзинского: я видела, как отец рухнул в ад после всесоюзного триумфа

Валерия Ободзинская — младшая дочь популярного в СССР певца Валерия Ободзинского, которому 24 января исполнилось бы 80 лет, объяснила NEWS.ru, почему её книга об отце «Валерий Ободзинский. Цунами советской эстрады», выпущенная к его юбилею, показывает советского артиста не с лучшей стороны. Кумир миллионов, судя по некоторым главам, превратил жизнь своей семьи — жены Нелли, дочерей Анжелики и Валерии — в кошмар. Что на самом деле сломало исполнителя хитов «Эти глаза напротив» и «Восточная песня»: ситуация, когда председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин лично вычёркивал фамилию Ободзинского из списка участников телепередач, или всё-таки пагубное пристрастие к алкоголю?

«Это не „моя правда“, а правда об отце»

— Некоторые главы — почти пособие по психиатрии, очень тяжёлые по восприятию. Чего стоит эпизод, когда ваш отец в запойном состоянии «гонял чертей» по дому топором. А что было самым трудным для вас в процессе работы над книгой?

— Самым трудным был последний этап, последние главы о жизненном финале папы.

Очень долго я не могла приступить к этим финальным главам, всячески оттягивала момент. Потому что самое страшное для ребёнка — увидеть ад, в который рухнул его родитель.

Я собственными глазами наблюдала ад своего отца, а теперь мне предстояло пережить это ужас снова, да ещё в подробностях изложить на бумаге. Работа именно над этой главой и стала самой сложной для меня, стоила огромного количества сил, слёз и бессонных ночей.

— В чём заключался ад Ободзинского?

— В разные годы в СМИ выходило великое множество статей об Ободзинском. Есть сериал «Эти глаза напротив» якобы о нём. На самом деле там всё почти целиком является вымыслом. Не понимаю, зачем выдумывать, если у Ободзинского и без того удивительная биография и судьба?! Выдумки и лживые статьи всегда меня страшно возмущали. В какой-то момент решила перестать тратить свои нервы и написать правду, как всё было на самом деле. И вот написала. В том числе о том, как и почему кумир миллионов упал вниз. Это и был его ад.

Из-за папиного образа жизни с ним отказывались работать устроители гастролей, с ним не смогла жить Лолита — та женщина, к которой он ушёл от нашей мамы (Лолита Кравцова стала второй женой Ободзинского, а после развода с ним вышла замуж за Павла Слободкина, создателя популярной в СССР группы «Весёлые ребята», в которой начинали карьеру Александр Градский, Александр Буйнов, Алексей Глызин и многие другие. — NEWS.ru). Кстати, как оказалось позже, Лолита была хорошим человеком и верным другом.

Отец стал даже бродяжничать. Мне об этом даже думать больно, каково же было ему самому переживать падение в бездну после невероятного триумфа и всесоюзной славы?!

— Но это ведь ваша субъективная правда?

— Это не «моя правда», а правда об отце. Я писала книгу шесть лет. Это очень долго.

Почти пять из них у меня занял сбор документального материала. Я встречалась и подробно беседовала со всеми ещё живыми, по счастью, родственниками по папиной линии, его друзьями из разных городов и стран, отдельно — с одесситами. Одесса — город детства отца, с Одессы началась точка отсчёта его биографии.

Валерий Гольдберг (гитара), Виктор Барсуков (аккордеон), Валерий Ободзинский (контрабас) Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский в детстве Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский с внучкой Александрой, женой Нелли и дочерью Анжелой Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский с дочерью Валерией, 1993 год Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский с дочерью Валерией, 1993 год Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский с женой Нелли и старшей дочерью Анжелой Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский с музыкантами своего ансамбля Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский с первой женой Нелли, матерью их общих дочерей Анжелы и Валерии Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский с родителями, женой Нелли и старшей дочерью Анжелой Личный архив Валерии Ободзинской Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской

«Моя правда» — это Ободзинский-отец, отцом он был... таким, каким был. А вот мои многочисленные собеседники (спасибо им большое!) помогли мне исследовать остальные стороны личности Ободзинского, благодаря чему в итоге удалось составить полный портрет. Получилось, на мой взгляд, интересное документальное исследование.

«Его не любили многие коллеги, завидуя и называя выпендрёжником»

— Мне показалось, что в книге вы выплеснули в том числе свои личные обиды на отца...

— Я думаю, вам это всего лишь показалось. Все мои обиды на него, а они действительно были, давно остались в прошлом.

Отец был живым человеком, а живому человеку свойственно ошибаться, заблуждаться. У всех, кого он когда-либо обидел, незадолго до смерти он успел попросить прощения.

Валерий Ободзинский Личный архив Валерии Ободзинской

— Причиной запоев Ободзинского был запрет его песен и выступлений на телевидении?

— Там был целый комплекс причин, начиная с его одесского детства.

Отец родился в 1942-м. Даже младенцам взрослые наливали спиртное. Чтобы дети хотя бы не орали от голода, а спали. А Валерчик втянулся. Первый раз попал в психушку лечиться от алкоголизма, когда ему не было и 20 лет. Не пил 15 лет, а потом «развязал».

— Почему руководитель Гостелерадио Сергей Лапин не допускал появления на ЦТ молодого Ободзинского, слава которого уже гремела на весь Союз, выяснили?

— Точной информации нет, есть версии. Одна из них, что Ободзинский выглядел в то время пижонисто: любил костюмы, белые сорочки, жабо. У него даже имелся личный портной Алик Зингер, обшивавший всю советскую элиту. Ну вот хотелось Валерчику из Одессы, всё детство недоедавшему, а теперь достигшему популярности, выглядеть именно так! За это его недолюбливали многие коллеги, открыто называя выпендрёжником.

Одессит с семью классами за плечами, без какого-либо музыкального образования, самоучка, он стал кумиром публики. Собирал стадионы, его пластинки расходились миллионными тиражами. За что коллегам было его любить?!

Лапину совершенно точно не нравился репертуар Ободзинского. От советских артистов ждали патриотических песен, а Валерий исполнял исключительно лирику.

Его не раз уговаривали, в том числе партийные чиновники, спеть «про Ленина, комсомол и весну». Ободзинский упрямствовал, говорил: «У Кобзона органично получаются песни о родине. А я буду выглядеть смешным с таким же репертуаром».

— Какими были последние месяцы и дни жизни Валерия Ободзинского?

— Он уверовал в Бога, даже пел в церковном хоре. Но иногда срывался в запой. Потому что зависимость — это тяжёлая болезнь, которая не выпускает, если человек попал ей в лапы.

Валерий Ободзинский с дочерью Валерией, 1993 год Личный архив Валерии Ободзинской

Жил некоторое время у своей подруги Анны Есениной. В апреле1997 года сорвался снова. 26 апреля (день смерти Ободзинского. — NEWS.ru) я тоже находилась у Анны, рядом с отцом. Вечером ему стало плохо. Трясясь, он принялся звонить по телефону Анжеле — моей старшей сестре: плакал, умолял простить его за всё.

Анна стала ругать его, потому что она договаривалась о концертах, пытаясь вернуть Ободзинского на сцену. А в том виде, в котором он пребывал, какие могли быть концерты. В итоге Анна вызвала скорую помощь. Ехать в больницу отец отказался, сказав, что «умирать дома буду». Мы с Анной не восприняли его фразу всерьёз, он умел преувеличить.

Всю ночь по очереди мы обтирали его холодной водой. К утру задремали. А когда проснулись, отец был уже мёртв, остановилось сердце. Сбережений у него практически не было.

Деньги на похороны дала, узнав о трагедии, та самая Лолита — вторая жена отца. На его могиле она просила у меня прощения за то, что отец ушёл из семьи к ней, говорила, что «мы были молодые и глупые».

— Вы согласны с мнением, что Ободзинский — пример того, как, имея талант от бога, любовь миллионов, прекрасную семью, можно быстро всё потерять из-за собственной слабости и умереть до обидного рано, в 55 лет?

— Предлагаю не делать скоропалительных выводов. А переслушать в этот день песни Ободзинского. В них — его душа. Он был невероятно талантлив.