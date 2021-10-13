Дочь Ободзинского: страдаю раздвоением личности, во мне живут Лера и Брайн

В январе 2022 года исполнится 80 лет со дня рождения певца, исполнителя шлягера «Эти глаза напротив» Валерия Ободзинского (1942–1997), чьими песнями в 1970-е и 1980-е годы заслушивались миллионы советских граждан. Его пластинки расходились рекордными тиражами, а на концерты почти невозможно было достать билеты. Младшая дочь певца — Валерия Валерьевна Ободзинская — уже выпустила книгу ко дню рождения отца, сейчас готовит большой концерт в память о нём с участием звёзд. Но дочь Ободзинского считает важным выполнить ещё одну важную миссию — обратить внимание общества на проблемы людей, страдающих диссоциативным расстройством идентичности, и помочь им. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Валерия Ободзинская впервые призналась, что с детства страдает раздвоением личности. Она рассказала, как проявляется это заболевание, что испытывает, когда в ней «просыпается» мужчина по имени Брайн, как отреагировал знаменитый отец, узнав о существовании второй личности в теле дочери. И объяснила, почему решила открыть свою тайну, о которой её семья молчала долгие годы, именно сейчас.

Наша справка

Диссоциативное расстройство идентичности — расстройство психики, при котором в теле одного человека присутствуют несколько разных личностей. В определённые моменты происходит «переключение сознания» и одна личность сменяет другую. Эти «части идентичности» могут иметь разный характер, возраст, гендер, национальность, по-разному реагировать на одни и те же ситуации. Самым известным и официально подтверждённым медициной носителем данного расстройства был американец Билли Миллиган, в теле которого «проживали» 24 полноценных личности.

С 2000-х годов диссоциативные расстройства подтверждены результатами исследований fMRI (функциональная магнитно-резонансная томография). Установлено, что изменения мозга при «переключении» с одной личности на другую невозможно сыграть. Самой вероятной причиной расстройства психиатрия считает пережитый в детском возрасте сильный стресс, часто связанный с физическим, эмоциональным, социальным либо сексуальным насилием. Билли Миллигана, к примеру, в возрасте восьми лет изнасиловал отчим.

«Брайн приходил, когда ему вздумается, замещая личность Леры»

— В моём случае сексуального насилия, по счастью, не было. Однако я пережила достаточно жёсткую ситуацию. Говорить о ней публично я пока не готова. Возможно, расскажу когда-то позже... Всё началось, когда мне было два года. Именно с этого момента я уже помню себя вполне осознанно.

Я — ребёнок двух лет — оказываюсь буквально в шаге от смерти. Меня сковывает дикий, парализующий ужас. И вдруг возникает состояние удивительной лёгкости. Я ощущаю себя абсолютно взрослым человеком, который уверен в себе, ничего не боится и сам распоряжается своей судьбой.

Это новое состояние, включившуюся «вторую личность во мне», я называю «Брайн Первый». Точнее, «Он» так «назвался» сам. С того момента «Брайн Первый» «приходил», когда ему вздумается. Часто надолго. И замещал собой личность Леры. Это не «голоса в голове». А есть кто-то в тебе, который по-другому видит мир, нежели Лера.

Личный архив Валерии Ободзинской

Например, родители (певец и его супруга Нелли, переводчик по образованию. — NEWS.ru) у Леры вызывали чувство нежности, любви, глубокой привязанности. А для Брайна это посторонние люди, он не чувствовал к ним вообще ничего.

Важно подчеркнуть, что диссоциативное расстройство не является формой шизофрении. Это функция защиты, ресурс психики, который подключается в невыносимой для маленького ребёнка ситуации. Уникальность природы происхождения этой функции до сих пор не могут объяснить ни психологи, ни психиатры.

— Догадывались ли ваши родители, что в вас «живёт» Брайн? Как они реагировали?

— Была ситуация: мы с папой поехали на гастроли. Мне было лет шесть. Отец за кулисами готовился к выступлению, а я заигралась, убежала. Папа меня долго искал, перенервничал. А когда нашёл, шлепнул по мягкому месту.

Меня «перемкнуло на Брайна». Чужим, взрослым голосом я сказала отцу: «Послушай, никогда больше так не делай, не смей даже притрагиваться ко мне». Помню, с каким изумлением и даже с испугом папа смотрел на меня.

Больше никогда в своей жизни он не только не трогал меня пальцем, но даже не повышал на меня голос, разговаривал чуть ли не на вы.

«Считается, что Достоевский и Смоктуновский страдали расщеплением личности. Я в хорошей компании»

— 24 выявленные психиатрами личности в теле Билли Миллигана, согласно утверждениям его биографа Дэниела Киза, имели разные характеры. Они даже меняли внешность, разговаривали на разных языках. В вашем случае — что умеет Брайн и не умеет Лера?

— Брайн и Лера — это в принципе два разных мироощущения. Разные краски. Когда «появляется Брайн», то даже дыхание становится другим — медленнее, спокойнее.

Длится периодами: скажем, месяц или два во мне «живёт» Брайн, потом «приходит» Лера. Процесс невозможно контролировать. Этого я особенно стесняюсь: кардинальной смены поведения, состояния и даже отдельных элементов моей внешности.

Однажды, в подростковом возрасте, я приехала в музыкальную школу на занятие вокалом. И вдруг с изумлением обнаружила, что не могу взять ни одной ноты — не умею ни петь, ни играть. И вообще ненавижу музыку.

Личный архив Валерии Ободзинской

Играет и поёт Брайн. Он душа компании, весёлый, его все вокруг обожают. А Лера — социофоб, замкнутая, не выносит вечеринки, живёт в своём собственном мире. Лера домашняя. Всегда стремилась к семье, рожала детей, жила с мужем. А Брайн категорически не хотел этого. Из-за чего возникало множество тяжёлых ситуаций в моей семейной жизни.

Например, Брайн взрывался — и я уходила из дома, оставляя дочь на мужа. Через пару-тройку недель возвращалась домой с огромным чувством вины перед близкими. Я не могла объяснить им, что уходил Брайн.

В 17 лет я пришла к психологу с осмысленной просьбой: помочь мне убить... Леру.

— Почему именно Леру?

— Потому что она нефункциональная, никакая. Лера, кстати, была согласна «быть убитой». Потому что жить попеременно в двух сознаниях — невыносимая ситуация. На моё счастье, психолог сказала мне: «Мы не будем никого убивать, а попробуем примирить Брайна и Леру». И отметила, что расщеплением личности страдали, по убеждениям специалистов, Фёдор Достоевский и Иннокентий Смоктуновский. «Так что ты (то есть я) в хорошей компании», — добавила психолог. Чтобы вы понимали: специалиста я посещала в течение 25 лет каждую неделю.

«Хочу помочь тем, кто оказался в таком же тупике»

— Валерия Валерьевна, возникает резонный вопрос: почему вы решили обнародовать свою историю? Не каждый признается в подобном расстройстве.

— Подавляющее большинство людей, я полагаю, даже не слышали о существовании такой проблемы. Кто-то, возможно, догадывается, что некоторое раздвоение присутствует у них самих. Я знаю истории, когда человек менял пол (с мужского на женский или наоборот), а через некоторое время делал обратную операцию... Предупреждая ваш вопрос, отвечу, что я не хотела менять пол. Благодаря работе с психологом я довольно быстро осознала, что самый верный путь — это путь примирения Леры и Брайна.

Подозреваю, что некоторые публичные персоны страдают данным расстройством. Но у нас в российском обществе об этом не принято говорить вслух. Чтобы не быть записанным в «сумасшедшие»... В том числе поэтому отсутствует информация о проблеме.

Есть документальный фильм «Людно внутри» 2019 года режиссёра Ольги Львовой — а больше никакой информации, понимания всей многоликости и многогранности данной проблемы нет.

Мне бы хотелось помочь тем, кто оказался в таком же тупике, как когда-то я. Донести, что с этим расстройством можно социализироваться и жить счастливо. И в личной жизни тоже.

— Вы сказали, что, возможно, некоторые публичные персоны страдают раздвоением личности. Мне вдруг вспомнилась дочь Михаила Ефремова Анна-Мария, которая некоторое время назад объявила себя Сергеем Ефремовым. И Верка Сердючка: актёр Андрей Данилко в жизни — абсолютный социофоб, а Верка была «зажигалкой»...

— Не рискну строить предположения о людях, чьей ситуации не знаю. Я говорю о себе.

Я потратила много лет на уничтожение Леры или Брайна, любого из нас двоих, боролась с этим недугом: венчалась, исповедовалась, бегала к светилам психиатрии, к священнослужителям, пытаясь убить в себе «всё демоническое».

В итоге оказалось, что, отвергая часть себя, я отрезаю огромный ресурс, без которого моя жизнь превращалась в серую, унылую мглу без чувств, красок, эмоций. Зачем мне это надо?

Личный архив Валерии Ободзинской

Я нашла для себя выход довериться самой жизни и отпустить ситуацию, позволив «жить» обоим — Лере и Брайну, как бы странно это ни звучало. И всё встало на свои места. Я начала заниматься творчеством и созиданием. Окончила Литературный институт (у меня есть и вторая профессия — звукорежиссёр), написала книгу. Выстроила доверительные отношения с детьми, сохранила тёплый диалог с бывшим мужем. Есть ведь и свои плюсы — в частности, возникающие ситуации я могу видеть более объёмно, с двух различных точек зрения.