Дочь Гребенщикова раскрыла «идеальную» схему похудения

Дочь музыканта Бориса Гребенщикова, российская актриса Алиса Гребенщикова раскрыла в своём Instagram «идеальную» схему похудения. Она стоит на «трёх китах»: спорт, детокс-программы и массаж.

Артистка призналась: стройная она не случайно. Алиса рассказала, что склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно держать себя в форме. До того как дочь Гребенщикова стала худеть с использованием детокс-программы, она выбирала рис с кефиром. Сейчас такую диету 43-летняя актриса никому бы не посоветовала.

Актриса моей фактуры должна быть в форме. Мои педагоги строго наказали похудеть, и на два-три месяца я перешла на рис с кефиром (тогда помогло, но сейчас я бы не стала никому рекомендовать такой способ). С тех пор, с моих 18 лет, я всегда слежу за формой, — рассказала она.

Что касается детокса, раз в месяц Гребенщикова живёт на соках. Также есть вариации с супами-пюре или со смузи. В эти дни нельзя есть ничего: только соки и вода.

На выпуске «Лавра» (спектакль во МХАТе имени Горького. — NEWS.ru) я попробовала пятидневку — тоже замечательно действует, но когда у вас реально нет ни минуты, чтобы поесть. Иногда я покупаю программу на день-два, помимо обязательной трёхдневки, — пояснила актриса.

Гребенщикова заверила, что такая диета даёт лёгкость плюс после соков есть хочется меньше.

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