Дочь Бориса Немцова развелась с мужем через два месяца после венчания

https://static.news.ru/photo/47c20adc-b7f1-11eb-a7f6-96000091f725_660.jpg Фото: dinanemtsova_/instagram.com

Дина Немцова, дочь покойного политика Бориса Немцова, развелась с мужем через два месяца после венчания. 19-летняя девушка не стала раскрывать причину, однако в своём Instagram отметила, что это было взвешенное решение.

С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода — это фейк. Мы не комментируем, — написала Дина.

Развод представлялся ей трагичнее, чем оказалось на самом деле, призналась дочь политика. По её словам, она ни разу не сомневалась в своём решении развестись, потому что есть вещи, «которые не исправить». Девушка добавила, что вся семья оказала ей поддержку. Сейчас она смирилась и поняла, что «нужно уходить».

Поэтому я не впадала в меланхолию, а шла на занятия в университет и не пропускала тренировки. Планировала новое, работала, проводила время с семьёй и друзьями. <...> То, что ранило меня больше всего в этой истории, — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой «дочерью маминой подруги», которая всё сделала правильно и была «хорошим примером», — добавила Немцова.

Дина и Дмитрий до свадьбы встречались четыре года. В августе 2020-го возлюбленные поженились.

Ранее стало известно, что модель Оксана Самойлова опубликовала в своём Instagram романтичную фотографию, сделанную на свадьбе друзей. У них с рэпером Джиганом в следующем году большая годовщина — 10 лет вместе.