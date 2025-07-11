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11 июля 2025 в 09:15

Готовим оладьи из кабачка и курицы — с чумовым сырным соусом

Оладьи из кабачка: простой рецепт Оладьи из кабачка: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если обычные котлеты наскучили, а кабачки лежат без дела, этот рецепт точно выручит. Кабачковые оладьи с курицей получаются сочными, ароматными и совсем не жирными. А соус из сырка доводит вкус до абсолютного восторга — мягкий, солоноватый, идеально тянущийся.

На мелкой терке натереть один средний кабачок и отжать сок. Добавить к нему 300 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль, перец и немного сушеного чеснока. Перемешать и оставить на 10 минут, чтобы масса схватилась. Выкладывать тесто ложкой на антипригарную сковороду, жарить с минимальным количеством масла до румяной корочки.

Для соуса растопить на водяной бане или в сотейнике 1 плавленый сырок, добавить 2–3 ст. л. молока, щепотку соли и перца, а в конце — зелень. Полить горячие оладьи прямо на тарелке.

  • Совет: если соус получается слишком густым, добавьте немного воды — он станет шелковистым и идеально ляжет на оладьи.

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кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
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