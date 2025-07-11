Малосольные огурцы на минеральной воде — готовы через 2–4 часа!

Жаркий летний день просто создан для быстрых и освежающих закусок! Забудьте о долгом ожидании — эти малосольные огурчики на минеральной воде набирают свой шикарный хруст и насыщенный вкус буквально за считаные часы. Газировка — секрет скорости и особой пузырьковой пикантности.

Подготовьте килограмм свежих небольших огурцов, тщательно промойте их и срежьте кончики. Плотно уложите в подходящую емкость, перекладывая зонтиками укропа (большой пучок), четырьмя раздавленными зубчиками чеснока и парой чистых листиков черной смородины для аромата. Приготовьте рассол: в литре очень холодной, сильно газированной воды размешайте две столовые ложки крупной каменной соли. Залейте огурцы этим шипучим раствором. Накройте емкость тарелкой или крышкой и оставьте при комнатной температуре. Уже через два часа можно пробовать первые хрустящие огурчики, но для более выраженного вкуса дайте им настояться три-четыре часа. Затем переставьте в холодильник, чтобы остановить засолку и сохранить идеальную малосольную кондицию. Подавайте охлажденными, наслаждаясь их пузырьковой свежестью!