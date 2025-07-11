Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 09:09

Малосольные огурцы на минеральной воде — готовы через 2–4 часа!

Малосольные огурцы на минеральной воде — готовы через 2–4 часа! Малосольные огурцы на минеральной воде — готовы через 2–4 часа! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жаркий летний день просто создан для быстрых и освежающих закусок! Забудьте о долгом ожидании — эти малосольные огурчики на минеральной воде набирают свой шикарный хруст и насыщенный вкус буквально за считаные часы. Газировка — секрет скорости и особой пузырьковой пикантности.

Подготовьте килограмм свежих небольших огурцов, тщательно промойте их и срежьте кончики. Плотно уложите в подходящую емкость, перекладывая зонтиками укропа (большой пучок), четырьмя раздавленными зубчиками чеснока и парой чистых листиков черной смородины для аромата. Приготовьте рассол: в литре очень холодной, сильно газированной воды размешайте две столовые ложки крупной каменной соли. Залейте огурцы этим шипучим раствором. Накройте емкость тарелкой или крышкой и оставьте при комнатной температуре. Уже через два часа можно пробовать первые хрустящие огурчики, но для более выраженного вкуса дайте им настояться три-четыре часа. Затем переставьте в холодильник, чтобы остановить засолку и сохранить идеальную малосольную кондицию. Подавайте охлажденными, наслаждаясь их пузырьковой свежестью!

рецепты
малосольныеогурцы
быстрый рецепт
огурцы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Останки закопал на даче»: в Электростали пенсионер убил подругу
Россияне начали разоряться после выхода нового сезона «Игры в кальмара»
Юрист объяснил, откуда у Кехмана долги по кредитам на 17 млрд рублей
Врач рассказала, какие лекарства лучше взять с собой в путешествие
Два россиянина готовили теракт с применением дронов в Брянской области
Лавров обвинил Мерца в нацистской риторике и вспомнил о концлагерях
В Армении оценили встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби
Пулково начал отправлять рейсы по временной схеме
Летнее сокровище в банке! Изумрудное варенье из крыжовника
Толпы колумбийских наемников заметили у российских границ
Гладков заявил о повреждении 400 соцобъектов из-за атак ВСУ
Несколько человек получили ранения из-за атаки дрона на Курскую область
Лавров одной фразой Трампа ответил Рубио на планы по Украине
Вскрылись подробности о тайных бизнесах Киркорова
Финляндия одним решением изменила для себя правила войны
Откажитесь от макарошек! Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом
Российские «Герани» ударили по военному аэродрому на Украине
Стало известно, может ли Пугачева вернуться к Киркорову
Сбитый БПЛА рухнул на авиационный завод в Таганроге
Готовим оладьи из кабачка и курицы — с чумовым сырным соусом
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.