Добровинского рассмешила жалоба адвокатов Ефремова на приговор

Юрист Александр Добровинский признался в беседе с NEWS.ru, что его рассмешила жалоба адвокатов осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова на его приговор. Защитник стороны потерпевших назвал её несуразной.

Вообще, Ефремову, конечно, не везло с адвокатами, это понятно. Но нынешние адвокаты даже превзошли господина Пашаева, когда написали о том, что Ефремов сумасшедший, что-то в этом духе. Это просто смешно, — отметил Добровинский.

Он выразил сожаление в связи с падением уровня профессионализма адвокатов и оценил возможные итоги рассмотрения жалобы на приговор Ефремову.

Я скептик насчёт того, что эта жалоба сыграет какую-то роль в жизни Ефремова, — заключил юрист.

Ранее стало известно, что Второй кассационный суд рассмотрит 15 сентября жалобу адвокатов Ефремова на приговор за смертельную аварию, устроенную актёром в состоянии алкогольного опьянения. Жалоба была подана в связи с выплатой артистом компенсации за моральный ущерб и его раскаянием в содеянном. Кроме того, основанием стала благотворительная деятельность Ефремова до заключения и его хорошее поведение в колонии. При этом в кассационной жалобе говорится о возможных проблемах с психикой Ефремова.

Защита актёра настаивает на снижении срока в связи с состоянием здоровья, а также просит перевести подзащитного в колонию-поселение. При этом сторона потерпевших выступает против смягчения наказания.

Михаил Ефремов был приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет, приговор был вынесен 8 сентября 2020 года. Однако уже через месяц срок сократили до 7,5 года. В настоящее время актёр находится в Белгородской области в исправительной колонии № 4. ДТП с его участием произошло 8 июня, погибшим оказался водитель фургона.