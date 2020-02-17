Информация о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствует действительности, заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер
У Инны Михайловны чуть поднялось давление, и она сама съездила к своему врачу, — объяснил Варшавер.
По его словам, сейчас артистка находится дома. Она чувствует себя хорошо,
Ранее News.ru сообщал, что у актрисы Маргариты Тереховой последняя стадия болезни Альцгеймера. Артистка прикована к постели, не узнаёт своих родных и близких, а также не может говорить.
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