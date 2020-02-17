https://static.news.ru/photo/87216290-51bd-11ea-9050-fa163e074e61_660.jpg Инна Чурикова Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Информация о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствует действительности, заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер

У Инны Михайловны чуть поднялось давление, и она сама съездила к своему врачу, — объяснил Варшавер.

По его словам, сейчас артистка находится дома. Она чувствует себя хорошо, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что у актрисы Маргариты Тереховой последняя стадия болезни Альцгеймера. Артистка прикована к постели, не узнаёт своих родных и близких, а также не может говорить.