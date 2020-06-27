День «Маленького принца» будут отмечать во Франции

https://static.news.ru/photo/e57a1c0c-b9db-11ea-932e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Во Франции решили ежегодно отмечать новую памятную дату — День «Маленького принца». Такое решение принял Фонд Антуана де Сент-Экзюпери.

В 2020 году исполняется 120 лет со дня рождения писателя. Особый день в календаре — дань уважения его роману, который знают во всём мире. Книга была переведена с французского на 360 языков. В общей сложности продано около 200 млн экземпляров. Это одна из самых продаваемых книг в истории мировой литературы.

Современной эпохе с её многими кризисами и напряжённостью гуманистические идеалы Сент-Экзюпери особенно необходимы, — цитирует ТАСС заявление Фонда.

Авиатор и литератор Антуан де Сент-Экзюпери родился в Лионе 29 июня 1900 года. Он рано потерял отца, и воспитанием будущего автора мирового бестселлера занималась мать. Она постаралась дать сыну как можно более разностороннее образование. К счастью, возможности для этого были: семья принадлежала к старинному аристократическому роду.

«Маленький принц» — аллегорическая повесть-сказка о загадочном мальчике, который посещает различные планеты, включая Землю, и переживает всевозможные приключения. Несмотря на детский стиль повествования, произведение ориентировано и на взрослых, так как затрагивает темы дружбы, любви и одиночества. Сент-Экзюпери написал повесть в Нью-Йорке, в США, куда переехал после того, как нацистская Германия оккупировала Францию.

В преддверии юбилея писателя власти французского региона Овернь-Рона-Альпы приобрели замок Сен-Морис-де-Реман, где прошли детские годы автора «Маленького принца». Покупка обошлась почти в €1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что сборник очерков Антуана де Сент-Экзюпери под названием «Планета людей» с автографом автора было решено впервые выставить на онлайн-аукционе в России. Среди лотов также значились первые издания «Маленького принца».