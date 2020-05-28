Культура

Даррен Аронофски и Наталья Водянова прочтут сказки в день защиты детей

10:52, 28 мая 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американский режиссёр Дарен Аронофски и российская модель Наталья Водянова прочитают любимые сказки, чтобы поддержать благотворительные фонды в день защиты детей. Средства пойдут в организации «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Обнажённые сердца» и «Шалаш».

В акции также примут участие актриса Любовь Аксёнова, которая прочтёт отрывок из романа Януша Корчака «Король Матиуш первый», и её коллега Чулпан Хаматова, сообщает «Афиша Daily». Водянова прочитает сказку Сергея Козлова «Про ёжика и медвежонка», а Аронофски прочтёт сказку «Крошечка-хаврошечка» на английском с русскими субтитрами.

Артистов можно будет посмотреть в Instagram проекта «Сказки на дому» 1 июня в 12:00 мск.

Как писал NEWS.ru, 26 мая российские актёры и актрисы прочитали сказки писательницы Людмилы Петрушевской в рамках онлайн-марафона. Таким образом они отметили день рождения автора.

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