Даррен Аронофски и Наталья Водянова прочтут сказки в день защиты детей

Американский режиссёр Дарен Аронофски и российская модель Наталья Водянова прочитают любимые сказки, чтобы поддержать благотворительные фонды в день защиты детей. Средства пойдут в организации «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Обнажённые сердца» и «Шалаш».
В акции также примут участие актриса Любовь Аксёнова, которая прочтёт отрывок из романа Януша Корчака «Король Матиуш первый», и её коллега Чулпан Хаматова,
Артистов можно будет посмотреть в Instagram проекта «Сказки на дому» 1 июня в 12:00 мск.
Как писал NEWS.ru, 26 мая российские актёры и актрисы прочитали сказки писательницы Людмилы Петрушевской в рамках онлайн-марафона. Таким образом они отметили день рождения автора.
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