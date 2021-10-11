Чёрный день для «кровавой барыни»: Собчак затравили после смертельного ДТП

Телеведущая и блогер Ксения Собчак 9 октября попала в ДТП со смертельным исходом: машина Mercedes, в которой на пассажирском сидении находилась звезда, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. В результате во втором автомобиле погиб один человек, ещё двое получили серьёзные травмы. У самой Собчак врачи зафиксировали сотрясение мозга. Телеведущая пообещала помочь пострадавшим, но это не спасло её от волны хейта: Собчак обвинили в бесчеловечности и чёрствости из-за того, что она поспешила покинуть место аварии почти сразу после ДТП и даже не подошла к жертвам. В чём виновата Ксения Собчак, кто и почему нападает на неё, а кто встал на её защиту, — в материале NEWS.ru.

Что известно об аварии в Сочи с участием Ксении Собчак

Авария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По данным СМИ, водитель Mercedes, на котором Собчак направлялась после проведения корпоратива в аэропорт, хотел обогнать автобус. Шофёр полностью признал вину, против него возбуждено уголовное дело.

Сама Ксения Собчак позже написала в своём Telegram -канале «Кровавая барыня», что после аварии потеряла сознание и получила травмы. В Сочи телеведущей предложили оказать медицинскую помощь, однако та «хотела к сыну и домой, поэтому вылетела».

Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда, — написала Собчак.

После аварии пользователи Сети стали упрекать журналистку в том, что она, по их мнению, проявила недостаточно сочувствия к пострадавшим. Почти сразу после ДТП она пересела в другую машину и вместе со своим ассистентом покинула место аварии, не дождавшись приезда врачей. Сама Собчак написала позже, что пострадавшими «уже занимались люди».

И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и ***** не сделала» — это не конструктивно, это бредово, — объяснила ведущая.

Коллега Ксении Собчак, журналист Олег Кашин, предположил, что название Telegram-канала журналистки «Кровавая барыня» теперь закрепится за звездой в куда менее позитивном смысле.

NEWS.ru поинтересовался у Людмилы Поргиной, которая на протяжении нескольких лет ухаживала за своим мужем Николаем Караченцовым, получившим тяжелейшие травмы после ДТП, как она оценивает поведение Ксении Собчак.

Любая авария — это потрясение. Я тоже переживала аварии, я знаю, что это сильнейшее потрясение. Может, Ксения хотела уехать с этого места? Тем более, там умер человек. Ужас! Вы понимаете, что это такое? Это кошмар, это страшное дело! Она сейчас может испытывать какое-то психологическое расстройство. Не надо осуждать человека, пока не знаешь, что происходит в душе, — защитила Поргина журналистку.

Сама актриса четыре дня назад тоже стала участницей ДТП: в автомобиль такси, где она находилась, врезался джип. С жалобами на сильное головокружение Поргиной пришлось обратиться в поликлинику за медицинской помощью.

Может ли травля Собчак быть заказом Администрации президента?

Причиной травли Собчак послужили также записи с камер наблюдения в аэропорту, сделанные спустя 40 минут после происшествия. Зрители посчитали, что Собчак на этих кадрах выглядела слишком спокойно, и, как сообщили некоторые пользователи, собиралась лететь в США.

Сама Собчак объяснила, что летела в Москву, а не в Штаты. По мнению телеведущей, фейки о ней, пользуясь аварией с её участием, придумывала «шайка комбинаторов из апэшечки (Администрация президента. — NEWS.ru)», которые якобы «решили назначить» Собчак «на роль нового Ефремова». Журналист ВГТРК, депутат Мосгордумы Андрей Медведев не согласился с тем, что Ксению травят «по указке Кремля». Он считает: всё дело в человеческих качествах Собчак, и если ведущая кого-то и может обвинить в разразившемся скандале, то только себя.

Можно, конечно, писать и говорить, что поступила Ксения Собчак не по-человечески. Но тут стоит понимать, что никак иначе она никогда поступать не будет. Потому что люди для неё, как и для многих в отечественной самоназначенной элите, это корм. Это пыль под ногами, — убеждён Медведев.

Телеведущий Владимир Соловьёв также опроверг существование заговора против Собчак. Он упрекнул журналистку в попытке замолчать трагедию и обратил внимание, что та начала комментировать обстоятельства аварии и заявила о готовности пойти на контакт с пострадавшими только после того, как о ДТП с её участием рассказали СМИ.

Ксения Собчак Сергей Булкин/NEWS.ru

Это «апэшечка» сутки удерживала Собчак от комментариев трагедии и попыток связаться с пострадавшими? Вся буйная активность началась только после того, как Собчак стали разносить в СМИ, — заявил Соловьёв.

Людмила Поргина в беседе с NEWS.ru призвала всех успокоиться, «замереть и пожалеть людей», поскольку подобные трагедии — сильнейший стресс для всех участников.

Если приехала скорая помощь, что она там может сделать? Что? И сама ещё испугалась. Зачем же так осуждать? Это же психологическое... Это очень страшно, это удар! Так что давайте не будем осуждать человека за то, что он себя неправильно повёл. Это же страшно смотреть, когда перевёрнутая машина, когда кровь... Никому не пожелаю таких ситуаций, — поделилась Поргина.

По словам Ксении Собчак, сейчас она уже связалась с семьёй одной из пострадавших. Ведущая попросила СМИ и общественность «иметь совесть» и «перестать драконить семьи пострадавших». Кроме того, журналистка подчеркнула, что никому в помощи не отказывала и пытается связаться со всеми участниками аварии и их близкими, чтобы предложить им содействие.

В настоящее время одна из пострадавших, Оксана Садовник, с травмой головы, лёгких и бедра находится в больнице в тяжёлом состоянии. Ей удалили селезёнку. Собчак пообещала женщине помощь в получении лечения в Москве.