Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии Покинувшая Россию Чулпан Хаматова одержала победу в номинации «Актриса года» в Латвии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии, сообщается на официальном сайте мероприятия. Ранее она покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Хаматова получила награду за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра. В пьесе она исполнила главную и единственную роль. Сюжет постановки посвящен «совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий».

В спектакле задействованы материалы российской журналистки Анны Политковской, а также глава романа Федора Достоевского «Бесы».

Ранее Хаматова заявила, что готова была на все, оказавшись в Латвии, вплоть до работы в такси и доставке еды. Актриса в эфире шоу «Детский недетский вопрос» на YouTube рассказала, что уровень ее жизни в Латвии стал гораздо ниже, чем в России, и поэтому она была готова браться за любую работу.

Ранее режиссер Никита Михалков назвал Хаматову монстром. Так он ответил на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, выпускать в прокат новые фильмы, в которых снимались уехавшие из России артисты.