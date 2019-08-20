https://static.news.ru/photo/0c719322-c3eb-11e9-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: K.C. Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компании Disney и Sony не поделили прибыль и, вероятно, больше не будут вместе работать над Человеком-пауком. Если они не договорятся, супергерой выйдет из киновселенной Marvel.

Sony планирует снять ещё два фильма с участием Тома Холланда в главной роли, однако этим проектом уже не будет заниматься президент студии Marvel Кевин Файги, сообщает Deadline .

Гигантов, по некоторым данным, поссорили сборы от фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который уже принёс Sony более 1,1 миллиарда долларов. После таких результатов студия Disney хотела разделить доходы и расходы следующих картин пополам, однако Sony отказалась. Взамен она предложила сохранить текущий формат сотрудничества (где Disney получает в основном деньги от продаж мерчендайза), но тут уже не согласилась вторая.

Однако из заявления Sony следует, что причина разрыва отношений в другом.

Многие сегодняшние новости о Человеке-пауке неверно истолковали недавние разговоры об участии Кевина Файги в работе над франшизой. В связи с новыми задачами, возложенными на него Disney, включая новых персонажей Marvel, у него не останется времени для работы над проектами, которыми они не владеют, – говорится в сообщении компании.

Так или иначе, сделка, как сообщает источник Variety, всё ещё может состояться. Однако пока стороны не могут прийти к соглашению.

Ранее компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios. Их последний проект, PS4-эксклюзив «Человек-паук», получил высокие оценки от сообщества и критиков. Экшен разошёлся тиражом в 3,3 млн копий за первые три дня с начала продаж и стал самой быстропродаваемой игрой в истории Sony.

В июле «Человек-паук» обошёл Batman: Arkham City и получил звание «самой продаваемой игры про супергероев в США», писал News.ru.