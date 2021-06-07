Ольга Бузова сыграет в спектакле про молодого Сталина

https://static.news.ru/photo/f7106932-c6c1-11eb-91bf-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram сообщила, что сыграет в спектакле МХАТ им. Горького в спектакле про молодого Иосифа Сталина.

Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Ааа, мои хорошие, пишу сейчас этот текст и плачу от счастья, — поделилась своими впечатлениями артистка.

Звезда отметила, что теперь каждый день репетирует на одной сцене с именитыми актёрами под руководством легендарных педагогов. Бузова также уточнила, что в спектакле она не только будет играть, но и петь.

Правда, не уточняется, какую роль исполнит артистка.

Спектакль «Чудесный грузин» рассказывает историю молодого революционера-подпольщика Иосифа Сталина, отправленного партией на задание в Батуми.

Ранее Бузова эффектно появилась на премии «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Звезду привезли на красную дорожку в клетке в компании ведьмаков.