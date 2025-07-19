«Буду рада»: Анкудинова о борьбе за поклонников с Инстасамкой

Блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева), которая позиционирует себя также как певица, при отсутствии музыкального образования имеет право исполнять песни, негатива по отношению к ней нет, выразила мнение в интервью NEWS.ru звезда музыкальных шоу на НТВ Диана Анкудинова. Она добавила, что людей в мире много и вкусы у всех разные, и если исполнитель находит своего слушателя, значит, может выступать вне зависимости от наличия диплома вокалиста или музыканта.

Что касается Инстасамки, то у нас с ней разные направления в музыке. Я за разнообразие артистов, вкусов и мнений. Людей в мире так много, что если ты реально достоин внимания, то всегда найдешь своего зрителя, независимо от того, есть у тебя музыкальное образование или нет, — считает певица.

Она отметила, что не относится к зрительской аудитории как к пирогу, который артисты должны «делить». Но любой творческий человек, по ее мнению, должен работать над собой и развиваться, это важно для него же самого, иначе он становится неинтересным для своего зрителя.

У меня свой зритель, у Инстасамки — свой. Но если вдруг кто-то из ее фанов послушает мой новый альбом и он им понравится, буду рада видеть их на своих концертах. Если моим зрителям нравятся и другие артисты — отлично. Я не отношусь к вниманию публики как к пирогу, который нужно делить. Если творческий человек растет, меняется, то я буду его поддерживать. Если он стагнирует, то становится мне неинтересен, как и любому зрителю, — полагает исполнительница.

Ранее Анкудинова, которая окончила музыкальную школу, также получила образование в ГИТИСе — Академии театрального искусства в Москве, рассказала о том, как ее поддерживает Дима Билан, помогая не уйти в себя. Певица призналась, что пережила период выгорания на сцене и именно Билан, с которым она подружилась во время участия в телевизионном проекте «Маска», помог ей «не потерять себя».

Также она поделилась, что в период взросления совместно с приемной мамой работала над взаимоотношениями, это потребовало волевых и душевных усилий. Собеседница добавила, что родителям приходится мириться с тем, что ребенок взрослеет, и учиться принимать его в новом, взрослом образе.