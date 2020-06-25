Культура

Блогер превратил Луи Си Кея в Юрия Гальцева

11:37, 26 июня 2020
Луи Си Кей Луи Си Кей Фото: John Mccoy/La Daily News/Global Look Press

Автор YouTube-канала Andrew Chaushesku показал американского комика Луи Си Кея в образе российского юмориста Юрия Гальцева.

Блогер изменил внешность Си Кея при помощи технологии DeepFake. В ролике он использовал вступление и отрывок из сериала «Луи», снятый самим комиком.

Andrew Chaushesku также переписал песню Brother Louie группы Stories, использованную телешоу, изменив имя Луи на Юрий. Благодаря DeepFake у зрителей появилась возможность посмотреть, как Юрий Гальцев танцует и дурачится на глазах у Дэвида Линча, также появившегося в ролике.

Как писал NEWS.ru, авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-мл. и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители».

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