Блогер превратил Луи Си Кея в Юрия Гальцева

https://static.news.ru/photo/35169f42-b78e-11ea-8c60-fa163e074e61_660.jpg Луи Си Кей Фото: John Mccoy/La Daily News/Global Look Press

Автор YouTube-канала Andrew Chaushesku показал американского комика Луи Си Кея в образе российского юмориста Юрия Гальцева.

Блогер изменил внешность Си Кея при помощи технологии DeepFake. В ролике он использовал вступление и отрывок из сериала «Луи», снятый самим комиком.

Andrew Chaushesku также переписал песню Brother Louie группы Stories, использованную телешоу, изменив имя Луи на Юрий. Благодаря DeepFake у зрителей появилась возможность посмотреть, как Юрий Гальцев танцует и дурачится на глазах у Дэвида Линча, также появившегося в ролике.

Как писал NEWS.ru, авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-мл. и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители».