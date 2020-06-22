Билан и Расторгуев выступят на концерте в честь Победы на Мамаевом кургане

https://static.news.ru/photo/898769ae-b472-11ea-8be1-fa163e074e61_660.jpg Николай Расторгуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские музыканты Дима Билан и Николай Расторгуев споют на концерте, посвящённом празднованию Дня Победы на Мамаевом кургане в Волгограде.

Торжественный концерт в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт у подножия монумента «Родина-мать зовёт!», сообщает «Газета.RU». Трансляцию будет вести телеканал «Россия 1» 24 июня.

На монумент будет спроецирована видеоинсталляция, и во время концерта прозвучат знаменитые песни военных лет и стихи о народном подвиге. Вместе с Биланом и Расторгуевым в шоу примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Сергей Мазаев, Александр Петров и Ирина Пегова.

Концерт на Мамаевом кургане вживую смогут посмотреть только 100 человек. Без билетов на мероприятие никого пускать не будут, писал NEWS.ru.