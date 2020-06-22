Билан и Расторгуев выступят на концерте в честь Победы на Мамаевом кургане

Российские музыканты Дима Билан и Николай Расторгуев споют на концерте, посвящённом празднованию Дня Победы на Мамаевом кургане в Волгограде.
Торжественный концерт в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт у подножия монумента «Родина-мать зовёт!»,
На монумент будет спроецирована видеоинсталляция, и во время концерта прозвучат знаменитые песни военных лет и стихи о народном подвиге. Вместе с Биланом и Расторгуевым в шоу примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Сергей Мазаев, Александр Петров и Ирина Пегова.
Концерт на Мамаевом кургане вживую смогут посмотреть только 100 человек. Без билетов на мероприятие никого пускать не будут, писал NEWS.ru.
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