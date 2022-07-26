Баста и Лолита выступят на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица, актриса Лолита Милявская

Музыканты Баста и Лолита, а также другие российские знаменитости выступят на фестивале «Таврида. АРТ», который состоится в крымской бухте Капсель с 15 по 19 августа. Зрители смогут бесплатно посетить более 300 шоу, выставок, представлений и других ярких событий, посвященных поддержке русской культуры, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Таврида.АРТ» готовит насыщенную музыкальную программу: 16 августа на главной сцене выступит Баста, а 17 августа — Лолита. Зрители смогут спеть вместе с музыкантами в формате народного караоке. Лариса Долина примет участие в шоу-признании молодых артистов ее творчеству. На фестиваль также приедут: UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST, Burito, Александр Иванов и группа Рондо, — говорится в сообщении.



Организаторы мероприятия пообещали, что фестиваль откроется уникальным шоу, которое объединит в себе современное и народное искусство. В рамках «Тавриды. АРТ» россияне смогут посетить фестивали моды, кино, воздушных фигур, уличных театров, изобразительного

искусства, команд КВН, авторской песни, спортивные и другие события. Помимо этого, в честь 350-летия со дня рождения Петра I будут организованы фестивали песчаных фигур и исторической реконструкции.

Фото: Социальные сети

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