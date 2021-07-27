Артиста балета избили после вечеринки в гей-клубе Санкт-Петербурга

Артиста балета Михайловского театра избили после вечеринки в гей-клубе «Голубая устрица» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошёл ранним утром 25 июля. По словам пострадавшего (его имя не раскрывается), как только он попытался выйти из бара на Садовой улице, к нему подошли двое неизвестных и завели диалог. После нескольких минут беседы злоумышленники ударили артиста кулаком в лицо и, воспользовавшись падением танцора, отобрали у него сумку с деньгами. После чего, громко смеясь, направились в сторону Невского проспекта.

Танцовщик сразу же обратился в правоохранительные органы и заявил об избиении и пропаже семи тысяч рублей. Пострадавший описал злоумышленников как темноволосых, бородатых мужчин в возрасте от 30 до 35 лет, добавив, что цвет одежды обоих нападавших был тёмного оттенка. По данному случаю возбудили уголовное дело, сотрудники полиции ищут преступников.

Ранее сообщалось об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи предположительно женой футбольного арбитра Безбородова. Мальчик проткнул надувной бассейн карандашом и был жестоко наказан разгневанной женщиной. Стоимость ремонта повреждений узнал NEWS.ru.