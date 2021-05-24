«Английский достал всех»: Лоза объяснил победу итальянцев на Евровидении

Певец Юрий Лоза высказался об итогах международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2021 году. Исполнитель объяснил победу итальянской группы Måneskin тем, что они исполняли песню не на английском языке, передаёт РЕН ТВ.
Потому что достал английский всех. Когда всё по-английски, английские песни не воспринимаются свежо, — считает Лоза.
Он напомнил, что и французы оказались в лидерах по этой причине. В целом весь топ-3 заняли участники, исполнявшие песни не на английском. Лоза отметил, что на этом языке и так проводится весь конкурс — от простого общения до исполнения. Также артист считает, что в английском уже использованы почти все рифмы. По итогу это приводит к тому, что песни «запрограммированно сделаны так, чтобы восприниматься как старые».
Живут напоказ всегда, они никогда не скрывают эмоций, — заключил певец.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru высказался о том, нужно ли России принимать участие в Евровидении. По его мнению, артисты едут на конкурс не за победой, а чтобы показать себя и новые тренды, в том числе социальные (феминизм, толерантность, ЛГБТ и прочее).