«Английский достал всех»: Лоза объяснил победу итальянцев на Евровидении

https://static.news.ru/photo/6e6c13ec-bc71-11eb-b3f4-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: instagram.com/lozayury

Певец Юрий Лоза высказался об итогах международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2021 году. Исполнитель объяснил победу итальянской группы Måneskin тем, что они исполняли песню не на английском языке, передаёт РЕН ТВ.

Потому что достал английский всех. Когда всё по-английски, английские песни не воспринимаются свежо, — считает Лоза.

Он напомнил, что и французы оказались в лидерах по этой причине. В целом весь топ-3 заняли участники, исполнявшие песни не на английском. Лоза отметил, что на этом языке и так проводится весь конкурс — от простого общения до исполнения. Также артист считает, что в английском уже использованы почти все рифмы. По итогу это приводит к тому, что песни «запрограммированно сделаны так, чтобы восприниматься как старые».

Что касается скандала вокруг победившей группы, Лоза заявил, что не удивится, если вокалист и правда употреблял наркотики после выступления.

Живут напоказ всегда, они никогда не скрывают эмоций, — заключил певец.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru высказался о том, нужно ли России принимать участие в Евровидении. По его мнению, артисты едут на конкурс не за победой, а чтобы показать себя и новые тренды, в том числе социальные (феминизм, толерантность, ЛГБТ и прочее).