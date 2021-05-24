«Стирание гендера»: Соседов рассказал, нужно ли России Евровидение

https://static.news.ru/photo/e7e86626-bc6c-11eb-b9e7-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов беседе с NEWS.ru высказался о том, нужно ли России принимать участие в Евровидении.

По его мнению, артисты едут на конкурс не за победой, а чтобы показать себя и новые тренды, в том числе социальные (феминизм, толерантность, ЛГБТ и прочее).

Мы же хорошо это видим — стирание гендера. Певцы-мужчины поют высокими, женскими голосами, а женщины наоборот — злые, грубые, это стирание гендера, — пояснил он.

Критик отметил, что Евровидение — это «европейская витрина», которая демонстрирует зрителям новые отношения, новую этику и новые тенденции межполовых отношений.

Евровидение это не просто музыкальный конкурс-фестиваль. Это демонстрация новых ценностей. Не надо с плохим репертуаром приезжать туда, а приезжать туда надо с хорошей музыкой, или с рок-музыкой, чтобы это было музыкально, — подчеркнул Соседов.

Критик считает голосование на конкурсе сомнительным. Однако он напомнил, что в этом году победу одержали не тренды феминизма — «в пятёрке нет этих грубых женщин, которые выступают за свои права».

Победили то наоборот традиционные музыкальные тренды, традиционный рок. На втором месте вообще французский шансон, это ретро, возрождение Эдит Пиаф, который, казалось бы, не должен побеждать в наше время, — заключил он.

Ранее Соседов заявил, что то, как певица Манижа попала на Евровидение от России, нельзя назвать национальным отбором. При этом её номер «находится за гранью вкуса»: в нём нет музыки, только набор слов, оскорбительный для русской женщины.