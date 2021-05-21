Провокация ради шума: Соседов рассказал, как Манижа попала на Евровидение

https://static.news.ru/photo/5b469042-ba84-11eb-8d53-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что то, как певица Манижа попала на Евровидение от России, нельзя назвать национальным отбором. При этом её номер «находится за гранью вкуса»: в нём нет музыки, только набор слов, оскорбительный для русской женщины, сообщает Федеральное агентство новостей.

Думаю, специально такой провокационный номер был отправлен, чтобы был шум. Отвратительный номер. Но факт есть факт — общественность не смогла этому противостоять, и Манижа поехала с ужасным номером на Евровидение. Может быть, она в тренде Евровидения — якобы толерантность и стирание гендерных различий, — отметил Соседов.

Он добавил, что не понимает, как певица попала в Роттердам.

У нас не учитывают мнения. Если Первый канал решил, что Манижа должна была поехать, все должны были согласиться. Такого быть не должно. Песню из большого количества предложенных вариантов должна выбирать публика, — считает критик.

При этом Соседов назвал своего фаворита конкурса. По его мнению, лучшие шансы у 18-летней мальтийской певицы Дестини Чукуньере. Финал пройдёт 22 мая. Трансляцию будет вести Первый канал, начало в 22:00.

Ранее стало известно, что после второго полуфинала певица Манижа опустилась в прогнозе букмекеров ещё ниже. Ранее исполнительница занимала 10-е место, сейчас — 15-е. По прогнозам, Евровидение-2022 пройдет в Риме или Париже — Италия и Франция имеют одинаковый процент вероятности победы. Тройку лидеров замыкает Мальта — 18%.