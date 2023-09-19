Актер Алексей Янин скончался в больнице. Ему было 40 лет. Об этом сообщила его жена, певица Дарья Янина. Последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта.
«Леши сегодня не стало... У этой боли нет границ... Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда», — написала Дарья на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
В начале сентября СМИ уже писали о смерти Алексея. Тогда оказалось, что это ошибка. Как рассказала Дарья, их семью дезинформировал звонок женщины, которая представилась сотрудницей медицинского учреждения, куда доставили недавно Алексея.
Янин перенес инсульт в 2015-м. В последние годы за артистом ухаживали мать и отчим. Актер перенес несколько операций, пытался научиться заново ходить. Дарья с сыном жила в городе, но часто навещала мужа.
Актер запомнился зрителям по ролям в картинах «Фурцева», «Все мужики сво...», «Я не вернусь».
Снимки Алексея Янина — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Театр Российской государственной академии молодежи, 2012 год
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Андрей Сипин, Алексей Янин. Театр Российской государственной академии молодежи, 2012 год