Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/b72934c8-7b33-11ea-acf1-fa163e074e61_660.jpg Александр Друзь Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Друзь возвращается в интеллектуальную телепередачу «Что? Где? Когда?». Игра с участием знаменитого знатока выйдет 12 апреля.

Как сообщается на сайте «Игра ТВ», против телезрителей сыграет команда Виктора Сиднева. В составе команды: Борис Левин, Александр Друзь, Михаил Дюба, Инна Семёнова, Леонид Тимофеев.

Магистр интеллектуального казино был отстранён от эфира в феврале 2019 года из-за скандала, который разразился после того, как Илья Бер обвинил его в попытке подкупа. Он заявил, что знаток пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Друзь подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера. После скандала тот также был отстранён от работы.

Позднее Друзь принёс извинения за свои действия,

Ранее News.ru писал, что игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский назвал Друзя живым символом программы.