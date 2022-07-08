Актер Шиловский назвал Горбачева и Ельцина «двумя чудовищами» Актер Шиловский назвал Горбачева и Ельцина чудовищами за распад СССР и передачу Крыма Украине

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский признался, что не уважает экс-президента СССР Михаила Горбачева, который «допустил распад СССР», и бывшего лидера России Бориса Ельцина, «отписавшего Крым Украине». В беседе с NEWS.ru актер назвал политиков «двумя чудовищами».

Два чудовища — Ельцин и Горбачев. Горбачев допустил распад СССР, а Ельцин просто страну пропил. Я помню гастроли МХАТа в Свердловске, он [Борис Ельцин] был первым секретарем Свердловского обкома, как его после банкета пьяного выносили, молодого еще. В таком же, видимо, состоянии и Крым отписал Украине. Крым! Где каждая пядь земли полита русской кровью! — заявил Шиловский.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев вновь подверг критике жителей Екатеринбурга и политиков Урала в программе «Соловьев Live». Сперва он заявил, что Екатеринбург не заслуживает большого внимания, после чего более 20 минут говорил о Ельцин Центре и уральских политиках. По его мнению, в Екатеринбурге присутствует «сволота псевдоуральская», которая «поливает дерьмом» российскую армию и власть.

Депутат Госдумы Сергей Соловьёв удивился очередному оскорбительному высказыванию в адрес жителей Свердловской области и Екатеринбурга со стороны телеведущего Владимира Соловьева. Он заявил NEWS.ru, что сейчас есть более важные дела, чем затевать ссору с жителями целого субъекта. Он добавил, что ему непонятна такая позиция его однофамильца.