Актрису Нину Акимову нашли мёртвой в собственной квартире

В Москве в своей квартире найдена мёртвой советская актриса Нина Акимова. Обстоятельства её смерти неясны, сейчас в этом деле разбираются правоохранительные органы.
Тело Акимовой обнаружили 2 декабря. На лбу у покойной оказались гематомы,
Медики исключили наличие в организме коронавируса.
Год назад актрису госпитализировали со следами избиения,
Актриса широко известна по фильмам «Дуэль», «Город — одна улица», «Метель», а также по многочисленным театральным постановкам. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, работала в Театре имени Моссовета и в Центральном детском театре. Нине Акимовой было 75 лет.
Днём ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о смерти на 87-м году жизни звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой. Актриса скончалась после продолжительной борьбы с болезнью.