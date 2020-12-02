Актрису Нину Акимову нашли мёртвой в собственной квартире

https://static.news.ru/photo/0d6f0bfa-3542-11eb-96d2-fa163e074e61_660.jpg Нина Акимова Фото: ramt.ru

В Москве в своей квартире найдена мёртвой советская актриса Нина Акимова. Обстоятельства её смерти неясны, сейчас в этом деле разбираются правоохранительные органы.

Тело Акимовой обнаружили 2 декабря. На лбу у покойной оказались гематомы, передаёт сайт телеканала «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. В момент прибытия полицейских на женщине не было одежды и каких-либо драгоценностей.

Медики исключили наличие в организме коронавируса.

Год назад актрису госпитализировали со следами избиения, сообщал тогда РЕН ТВ. У неё были зафиксированы ушибы и синяки на лице, руках и груди. В избиении заподозрили её родственников, однако подтвердить это не смогли.

Актриса широко известна по фильмам «Дуэль», «Город — одна улица», «Метель», а также по многочисленным театральным постановкам. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, работала в Театре имени Моссовета и в Центральном детском театре. Нине Акимовой было 75 лет.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о смерти на 87-м году жизни звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой. Актриса скончалась после продолжительной борьбы с болезнью.