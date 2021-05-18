Актриса Ольга Будина назвала войной навязывание европейской идеологии

https://static.news.ru/photo/8887b40c-b7bc-11eb-839b-96000091f725_660.jpg Ольга Будина Фото: vk.com/olgabudinaoffical

Актриса Ольга Будина призвала задуматься о будущем российских детей, которым навязывают вредные европейские ценности. Как заявила артистка в эфире «Царьграда», то, что сейчас происходит, это, по сути, война.

Будина отметила , что из-за отсутствия цензуры в стране россиянам буквально навязывают чуждую культуру.

Эта идеология нас ломает, ломает наш национальный код, нашу национальную идентичность. Идёт война смыслов, война идей, война идеологий, — пояснила она.

Актриса также упрекнула своих коллег, которые, по её мнению, стали марионетками Запада, легко попадают под чьё-то влияние и становятся адептами идеологии, разрушающей сознание подрастающего поколения.

Мы не можем сегодня, при всём уважении к нашим коллегам, просто промолчать. Потому что это война. И если я не в этом окопе, значит, я должна про это сказать. Иначе наши дети будут думать, что правы они, — добавила Будина.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что легализация некоторых психоактивных веществ на Западе и формирование толерантного отношения в обществе к запрещённым веществам могут привести к росту в России числа наркозависимых.