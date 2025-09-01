День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:03

Актриса Немоляева рассказала о самочувствии после операции

Перенесшая операцию 88-летняя Немоляева пожаловалась на скачущее давление

Светлана Немоляева Светлана Немоляева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

88-летняя народная артистка России Светлана Немоляева поделилась с NEWS.ru, что после операции на сердце чувствует себя по возрасту. Она уточнила, что уже сыграла в спектакле в театре имени Маяковского, где творческий сезон начался в этом году досрочно — в августе.

Как может себя чувствовать человек, которому много лет? То так, то сяк. Барахлит давление по утрам. Но жить можно. Уже выпустила спектакль в родном для меня театре имени Маяковского, у нас уже начался сезон, — пояснила актриса.

Ранее Немоляевой стало плохо на съемочной площадке фильма «Буратино». У нее возникли проблемы с сердцем, подскочило давление и закружилась голова.

Затем она перенесла операцию. По словам актрисы, речь идет о несложной процедуре, связанной с аритмией. После вмешательства она успела отыграть два спектакля.

Светлана Немоляева
здоровье
артисты
трагедии звезд
Виктория Катаева
В. Катаева
