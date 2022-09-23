Актер Михайлов поддержал указ Путина о частичной мобилизации Актер Михайлов: «Я поддерживаю тех, кто с нашей Родиной до конца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Александр Михайлов поддержал указ Владимира Путина о частичной мобилизации. Он убежден, что с Родиной нужно быть до конца, пишут «Народные Новости». Артист также оценил слова телеведущей Леры Кудрявцевой, которая сообщила о готовности самой отправиться на фронт. Михайлов отметил, что очень уважает тех артистов, которые выступают в поддержку собственного государства.

Не знаю, пойдет ли Лера. Но если пойдет, то это будет хороший вариант. Я поддерживаю тех, кто с нашей Родиной до конца и не обливает Россию грязью. Я с ними вместе много лет был, есть и буду. А вот эти... Дапкунайте и остальные звезды — это их проблемы, — сказал Михайлов.

Российская Лера Кудрявцева ранее заявила, что готова сама защищать свою Родину, если женщин призовут на фронт. Также она добавила, что посоветовала сыну идти служить в армию, если его призовут.

Также стало известно, что певица Валерия отменила все концерты, временно поставив на «стоп» свои выступления. Причиной она назвала невозможность веселиться на фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Гастроли артистка перенесла на весну 2023 года в надежде, что ситуация в мире к этому времени уже поменяется. Большинство поклонников поддержали певицу. «Мудрое верное решение», «Ну не может она петь в такое время... Нужно ее понять... Она же женщина, какое тут веселье, петь нужно с радостью, с легким сердцем, а не со слезами на глазах. Понимаю ее», «Замечательное решение! Хорошо, что в наше время еще остались люди, как она», пишут в комментариях пользователи.