Акция «Библионочь» пройдёт 24 апреля в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/06ee6904-a33f-11eb-85fe-96000091f725_660.jpg Фото: cultrf/faebook.com

В ночь на 24 апреля пройдёт юбилейная, десятая ежегодная акция «Библионочь». В 2021 году она будет посвящена 60-летию первого полёта человека в космос и Году науки и технологий в России, а её тема — «Через книги к звёздам». В акции будут задействованы пять центральных онлайн-площадок, а также библиотеки, книжные магазины и культурные центры по всей стране, сообщается на сайте мэра Москвы.

Трансляции начнутся 24 апреля в 18 часов и продлятся до четырёх часов утра следующего дня. Также будет специальная детская программа «Библиосумерки», которая стартует в 16 часов.

Так, на онлайн-площадке «ПРОчтение и не только» состоится встреча с писателем Львом Данилкиным и автором романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузелью Яхиной.

На канале «Просто космос» Герой Советского Союза, космонавт Александр Лавейкин представит свою книгу «В небе и над Землёй».

Впервые акция «Библионочь» состоялась в 2012 году, а в 2020 году из-за пандемии она впервые прошла в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что теперь всем московским школьникам из малообеспеченных семей, обучающимся в 6–8-х классах, будет доступен проект «Цифровой репетитор». Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, старшеклассники также могут посещать онлайн-занятия, но на платной основе.