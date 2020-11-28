Абдуллу из «Белого солнца пустыни» госпитализировали с коронавирусом

Артиста Кахи Кавсадзе, получившего всесоюзную известность после исполнения роли Абдуллы в картине «Белое солнце пустыни», госпитализировали с заражением коронавирусной инфекцией нового типа. В настоящий момент актёру 85 лет.
О госпитализации Кавсадзе журналистам в воскресенье, 29 ноября, сообщил его брат Имери. По его словам, коронавирусной инфекцией заразилась вся семья. Однако все, заметил Кавсадхе, чувствуют себя нормально.
Ранее в СМИ появились слухи, согласно которым звезду «Белого солнца пустыни» подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его брат эти сведения опроверг. Однако мужчина подтвердил, что актёра госпитализировали, а остальные члены семья остались лечиться дома,
Как писал NEWS.ru, сын актёра и режиссёра Александра Ширвиндта Михаил рассказал о том, как отец, госпитализированный с коронавирусом, проводит в время в больнице, «безобразничает», переписываясь и обмениваясь продуктами с пациентами из других палат.
Михаил рассказал, что другой пациент прислал его отцу ананас, который сопроводил запиской со стихотворением.