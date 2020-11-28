Абдуллу из «Белого солнца пустыни» госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bc4d98ec-3233-11eb-9232-fa163e074e61_660.jpg Кахи Кавсадзе Фото: РИА Новости

Артиста Кахи Кавсадзе, получившего всесоюзную известность после исполнения роли Абдуллы в картине «Белое солнце пустыни», госпитализировали с заражением коронавирусной инфекцией нового типа. В настоящий момент актёру 85 лет.

О госпитализации Кавсадзе журналистам в воскресенье, 29 ноября, сообщил его брат Имери. По его словам, коронавирусной инфекцией заразилась вся семья. Однако все, заметил Кавсадхе, чувствуют себя нормально.

Ранее в СМИ появились слухи, согласно которым звезду «Белого солнца пустыни» подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его брат эти сведения опроверг. Однако мужчина подтвердил, что актёра госпитализировали, а остальные члены семья остались лечиться дома, передаёт «МК».

Как писал NEWS.ru, сын актёра и режиссёра Александра Ширвиндта Михаил рассказал о том, как отец, госпитализированный с коронавирусом, проводит в время в больнице, «безобразничает», переписываясь и обмениваясь продуктами с пациентами из других палат.

Михаил рассказал, что другой пациент прислал его отцу ананас, который сопроводил запиской со стихотворением.