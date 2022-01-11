«20 лет его знаю»: Зудина раскрыла три секрета успеха Хабенского

Вдова Олега Табакова Марина Зудина в беседе с NEWS.ru раскрыла три секрета успеха народного артиста России, художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского, отмечающего 11 января 50-летний юбилей. Актриса рассказала, что знает коллегу 20 лет, и поделилась впечатлениями от общения с ним. По её мнению, достичь популярности Хабенскому помогли требовательность к себе, честность и настойчивость.

Мне кажется, он добился успеха благодаря бескомпромиссности в профессии, требовательности по отношению прежде всего к себе и к работе, которую он выбирает. Он честен в своём отношении к людям, у него нет потребности и способности манипулировать. Это очень важно, так как многие общаются с людьми, манипулируя и выстраивая свою собственную выгоду. Но я 20 лет его знаю и могу сказать, что никогда в нём этого не замечала, — рассказала Марина Зудина.

Вдова Олега Табакова, принявшего Константина Хабенского в труппу МХТ им. Чехова в 2003 году, назвала артиста трудоголиком и подчеркнула, что не считает его баловнем судьбы.

Ранее россияне в ходе опроса ВЦИОМа признали Константина Хабенского лучшим актёром 2021 года. По данным исследовательского центра «Ромир», Хабенский также является артистом, которому россияне доверяют больше всего — в этом рейтинге он опередил телеведущего Дмитрия Нагиева и режиссёра Никиту Михалкова.